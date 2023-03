Melissano, il 19 marzo “Tea Concert” con il “Quartetto Diminuendo”

A Palazzo Santaloja il quartetto di flauti si esibirà in musiche di G. Verdi , G. Briccialdi , F. Kuhlau , G. Bizet e J. Brahms

MELISSANO (LE) – Domenica 19 marzo alle 17.30, presso il Palazzo Santaloja di Melissano, avrà luogo un “Tea Concert” organizzato dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con l’Associazione Musicale Junior Band APS nell’ambito della 53^ Stagione Concertistica 2022-23. Protagonista del concerto il “Quartetto Diminuendo”, formato dai flautisti Elisa Buffelli, Bianca Scategni, Davide Calò e Gabriele Adamo. Tè caldo e biscotti per tutti, ascoltando musiche di Verdi, Briccialdi, Kuhlau, Bizet, Brahms.

Il concerto si apre con il Preludio dell’opera lirica più celebre della storia della musica, La Traviata di Giuseppe Verdi, arrangiata per l’occasione da Gabriele Adamo, seguito da due celebri quartetti di compositori romantici, G. Briccialdi e F. Kuhlau. La seconda parte del concerto proseguirà con un potpourri della Carmen di Bizet, con l’esecuzione di Aragonaise, Chanson Bohèmienne, Habanera, Toreador e Ouverture. Chiusura del concerto con la Danza Ungherese n.5 di Brahms, ispirata alle melodie tzigane che intrattenevano il pubblico di fine ‘800. Un attento lavoro filologico ha fatto risalire la melodia principale al brano di Kéler Béla, “Ricordo di Bartfai”, una famosa ciarda dell’epoca.

Il Quartetto Diminuendo nasce nel 2019 all’interno del Conservatorio Tito Schipa di Lecce grazie alla comune passione per la musica da camera. L’ensemble fiorisce inizialmente sotto la supervisione del Maestro Marco Delisi, il quale ne ha curato la formazione iniziale ed i primi repertori, oltre al percorso accademico di ciascun componente. Ha partecipato a vari eventi e suonato in diverse manifestazioni, come ad esempio Mozart Hub presso il Palazzo Gallone di Tricase, Giornate FAI di Primavera organizzate dalla Delegazione Fai di Lecce, in rassegne e momenti culturali e musicali della provincia.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

G. Verdi – da “La Traviata”, Preludio

G. Briccialdi – Quartetto in La maggiore

F. Kuhlau – Grand Flute Quartet in Mi minore, op. 103

G. Bizet – Potpourri dell’Opera “Carmen”

J. Brahms – Danza Ungherese n. 5

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 7, Ridotto* € 5

* RIDOTTO: abbonati 53^ Stagione CMS | soci Junior Band | FAI | Soroptimist | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Over 65 | Docenti | Studenti | Dipendenti e Studenti Unisalento | Disabili e accompagnatori | Under 35

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!