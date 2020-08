Maurizio Mastrorilli si candida e si autosospende dal Movimento Impresa

BARI – Giovedì 27 agosto, ufficializzando la sua candidatura per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia, Maurizio Mastrorilli si è autosospeso dal ruolo di vicepresidente del Movimento Impresa, associazione no profit composta da professionisti del settore horeca, artisti, operatori dello spettacolo, lidi balneari, attività di intrattenimento, nata durante il lockdown per salvaguardare piccole e medie imprese.

“Ho scelto di proseguire il lavoro svolto nella salvaguardia dei miei colleghi – spiega Mastrorilli – anche a livello politico istituzionale e mi è sembrato corretto rassegnare le mie dimissioni per rispettare la trasversalità politica del Movimento Impresa. L’intento di questa mia sfida è quello di dare voce e valorizzare un intero settore che non ha dei referenti diretti nelle sedi istituzionali”.

L’impegno di Mastrorilli sarà profuso all’interno della lista civica ‘Con Emiliano’ a supporto del Presidente uscente. La scelta non è casuale ma una sfida per provare a dare un contributo di modernità alla Puglia migliorando anche le regole che coinvolgono la piccola impresa.

“Durante il lockdown si è risvegliata in me la passione per l’attività politica e di rivendicazione dei diritti, ma ci tengo a precisare che la mia candidatura non è espressione del Movimento Impresa, ma di tutti coloro che vorranno appoggiare e sostenere questa sfida di cambiamento”.

Portare avanti una Puglia che sia attrattiva attraverso le sue attività sociali e i suoi eventi, dar vita ad una fiera internazionale dedicata al tempo libero, combattere la fuga dei cervelli creando nuove opportunità di crescita per gli studenti universitari, semplificare le leggi e deburocratizzare la vita degli imprenditori, sono solo alcuni dei temi sui quali verterà l’impegno dell’ex vicepresidente del Movimento, già autore dei protocolli per la ripartenza di numerose attività avendo avuto parte attiva nella task force voluta dal Presidente Emiliano.

“Sono il solo imprenditore nel campo della ristorazione e dell’intrattenimento ad aver accettato di presentare la propria candidatura alle prossime elezioni regionali e questo la dice lunga sulla considerazione di cui gode la nostra categoria nel campo politico, istituzionale e decisionale. Invito tutti coloro che vorranno condividere, sostenere e confrontarsi sui temi della Campagna a contattarmi attraverso i miei profili social, personalmente metto a disposizione dell’intera categoria capacità, esperienza ed il tempo necessario per raggiungere questo primo obiettivo con lo scopo di aprire una nuova strada a beneficio di tutti”.