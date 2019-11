Maltempo, Abaterusso (LeU/I Progressisti): “Bene la richiesta di emergenza approvata oggi dalla Giunta regionale. Ora premere sul Governo per completare l’iter”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “La richiesta, da parte della giunta regionale, dello stato di emergenza per i danni subiti dalla Puglia a seguito degli eventi metereologici dello scorso 12 novembre va nella direzione da noi auspicata. L’ampiezza straordinaria dell’ondata di maltempo meritava un provvedimento urgente. E così è stato. Oggi, con la delibera approvata, la Regione prova a dare una boccata di ossigeno ai comuni, ai cittadini e a un comparto agricolo costretto a dover far fronte a danni che, in Salento, uniti a quelli provocati dalla Xylella, rendono ancora più drammatica la situazione. Ringrazio il Presidente per l’attenzione e la vicinanza dimostrata dal governo regionale alle popolazioni messe in ginocchio. Adesso però occorre continuare a spingere nei confronti del governo nazionale affinché dichiari, nel più breve tempo possibile, lo stato di calamità naturale ed eroghi i necessari finanziamenti utili a far ripartire l’economia e le imprese danneggiate“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso, presidente del gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia.