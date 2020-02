Lutto nel mondo agricolo salentino: l’ultimo saluto a Giacomo Schiattino

Era presidente provinciale in carica della ANP Cia Salento, Associazione dei Pensionati. Da 40 anni nella Confederazione Italiana Agricoltori, una vita d’impegno per gli agricoltori

LECCE – Si terrà oggi, martedì 11 febbraio, la cerimonia funebre per tributare l’ultimo saluto a Giacomo Schiattino. Nella Chiesa Madre di Botrugno, alle ore 15, accanto alla moglie, ai tre figli, ci saranno anche le persone che hanno condiviso il suo impegno all’interno di CIA Agricoltori Italiani. Giacomo Schiattino, 64 anni, era stato eletto nel 2018 presidente provinciale ANP Cia Salento, l’Associazione Nazionale dei Pensionati. “Perdiamo una persona di grande valore“, ha dichiarato Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia. “Era un uomo intelligente, sensibile, con grande capacità di dialogo e confronto, tutte doti che ha messo a disposizione della nostra organizzazione e, soprattutto, a disposizione degli agricoltori, per condurre battaglie che aprissero nuove prospettive di crescita al comparto primario“. “Abbiamo condiviso tanti anni di impegno“, ha ricordato Vito Murrone, già dirigente provinciale di CIA Salento. “Mi piace ricordarlo come un vero e proprio costruttore dell’organizzazione sul territorio. Faceva parte della famiglia CIA da circa 40 anni. E’ stato, dunque, uno dei protagonisti della fase di fondazione e, più in là, in quella di radicamento e di espansione della Confederazione Italiana Agricoltori in tutto il Salento. Ha vissuto personalmente e si è impegnato in prima persona per favorire i processi e le dinamiche che hanno visto la conquista di tanti e importanti risultati. E’ stato anche presidente provinciale del CAA CIA, il Centro autorizzato di Assistenza Agricola, per assistere le aziende agricole in tutti i procedimenti amministrativi e per erogare servizi agli adempimenti e alla consulenza aziendale“. “Un grande uomo, ricco di passione e senso dell’impegno nella società, un esempio importante per tutti noi e per le nuove generazioni che lo hanno conosciuto in Cia“, ha aggiunto Benedetto Accogli, presidente provinciale di CIA Salento. “A nome di tutta l’organizzazione”, ha concluso Carrabba, “esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio ai familiari e a quanti lo hanno stimato e gli hanno voluto bene“.