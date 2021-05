“Libri di Puglia”, il 7 maggio 2021 appuntamento con Daniele Petruccioli

In diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Pugliese Editori la presentazione del romanzo “La casa delle madri”. Intervengono Daniele Petruccioli (autore) e Giovanni Turi (editore)

PUGLIA – Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 19.00, nuovo appuntamento con Libri di Puglia live streaming. In diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Pugliese Editori si terrà la presentazione del romanzo “La casa delle madri” di Daniele Petruccioli (Terrarossa Edizioni) candidato al LXXV Premio Strega. Interverranno Daniele Petruccioli (autore) e Giovanni Turi (editore).

Il potente esordio narrativo di Petruccioli, esperto e raffinato traduttore, che con una prosa complessa e originale racconta una dolente storia familiare fatta di equilibri sbilanciati e di luoghi fisici, veri depositari della memoria e autentico collante delle relazioni umane, sarà anche occasione per conoscere con l’editore Giovanni Turi l’impatto che l’ingresso nella dozzina del più prestigioso premio letterario italiano sta avendo su una piccola casa editrice indipendente come Terrarossa.

Il libro. La casa delle madri

Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata. La casa delle madri non è solo un’esplorazione dei delicati equilibri sui quali poggiano gli sbilanciati rapporti famigliari, ma è anche l’esordio di una voce narrativa capace di in- cantare il lettore, facendolo smarrire in una prosa ricca di affluenti ma al contempo sorvegliata e potente.

L’autore.

Daniele Petruccioli è nato nel 1970 a Roma. In passato si è occupato di teatro, ma da anni lavora prevalentemente come traduttore. Ha pubblicato i saggi Falsi d’Autore. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei libri tradotti (Quodlibet 2014) e Le pagine nere. Appunti sulla traduzione dei romanzi (La Lepre 2017). La casa delle madri è il suo primo romanzo.

Libri di Puglia è un progetto di promozione della lettura frutto della collaborazione fra la Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo” e Associazione Pugliese Editori e dalla Biblioteca del Consiglio regionale pugliese.

Dopo la prima edizione, che nel 2019 ha portato in caffè, ristoranti, pub i libri e gli autori per raggiungere un pubblico più ampio, incentivando la lettura e contribuendo alla diffusione del ricco e variegato panorama letterario della regione e alla crescita dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale, nel 2021 Libri di Puglia si trasforma in un aperitivo letterario da fruire e condividere sui social, nell’attesa di poter tornare a essere un appuntamento itinerante con incontri dal vivo.

Il nuovo ciclo ha debuttato lo scorso 22 gennaio e proseguirà fino alla metà giugno, sempre di venerdì alle ore 19: nello spazio virtuale della pagina Facebook dell’Associazione Pugliese Editori, scrittori, editori e ospiti converseranno con il giornalista Dino Cassone di libri, editoria, attualità attraverso interviste, presentazioni di libri e match letterari e risponderanno alle domande del pubblico che seguirà la diretta.

