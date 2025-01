“Let’s Celebrate Tour”, i Dirotta su Cuba a Barletta

Il 26 gennaio al Teatro Curci, il concerto della band simbolo del funky italiano con Simona Bencini. L’evento è organizzato da Cultura e Musica G. Curci –ETS

BARLETTA – Ormai a trent’anni dall’uscita del leggendario singolo Gelosia”, i “Dirotta su Cuba” propongono il loro “Let’s Celebrate Tour”. Un concerto spettacolare che ripercorre tre decenni di successi della band, con un sound unico che ha segnato un’epoca tra acid jazz e funky. Nel giugno del 1994 “Gelosia” fece il suo debutto in radio, portando i “Dirotta su Cuba” a un successo clamoroso e inaspettato. Grazie a Simona Bencini, voce e anima del gruppo, la band è tornata a emozionare con una carica di energia e groove in tour di grande successo, e ora i “Dirotta su Cuba” sono pronti a celebrare il loro trentennale anche presso il Teatro Curci di Barletta con questo concerto attesissimo, di domenica 26 gennaio , alle ore 18,30 , per il quale si preannuncia il tutto esaurito, per la 41.ma Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci – ETS, organizzata in sinergia con il Comune di Barletta, la Regione Puglia il MIC e il finanziamento di Fondazione Puglia .

Dirotta su Cuba sono una delle band più “inconfondibili” del panorama musicale italiano, un gruppo che ha saputo sempre distinguersi con il suo sound unico, mescolando funk, acid jazz e soul. Fondato a Firenze nel 1989 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, il gruppo ha trovato la sua voce definitiva l’anno successivo con l’ingresso della cantante Simona Bencini. Da quel momento, i Dirotta su Cuba hanno cominciato a tracciare una traiettoria che li avrebbe resi pionieri dell’acid jazz italiano.

Nel 1994, il singolo “Gelosia” anticipa il loro primo album omonimo, pubblicato l’anno successivo. Il disco ottiene un successo immediato, conquistando il disco di platino e imponendo il gruppo come un fenomeno musicale. “Gelosia“, con il suo groove funky e accattivante, diventa rapidamente un tormentone, aprendo la strada a una serie di successi. Tra questi i più famosi sono certamente “Liberi di, liberi da” e “Solo baci“, che contribuiscono alla crescente popolarità del genere acid jazz in Italia, un genere fino ad allora poco esplorato nel nostro paese.

I Dirotta su Cuba col loro sound unico e inconfondibile inaugurarono nel 1994 il periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto. Sono passati 30 anni da allora e i Dirotta su Cuba, tra mille vicissitudini, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività.

L’unica vera costante è SIMONA BENCINI, voce ed anima del gruppo: “ll successo di Gelosia arrivò inaspettato, ci travolse, nessuno avrebbe mai scommesso sul successo di un genere poco frequentato in Italia come il FUNK cantato in italiano. E invece, grazie all’onda lunga dell’acid jazz britannico che ci aprì la strada, diventammo un fenomeno di moda, ci volevano tutti ovunque! Nessuno sapeva chi fossimo, come erano le nostre facce o le nostre storie, non avevamo amicizie influenti o produttori famosi: fu la musica a vincere, le radio impazzirono per noi e diventammo, oggi diremmo, virali! Una favola praticamente. Iniziò un periodo bellissimo, fra i più felici della mia vita. Anche perché per me fu un momento di riscatto, di rivincita… Dopo il successo di Gelosia prendemmo il volo”

I Dirotta su Cuba col loro sound unico ed inconfondibile festeggeranno i 30 anni del brano “Gelosia” con il “Gelosia 30 Bday – Let’s celebrate Tour” nello splendido scenario del Teatro Curci di Barletta. Una serata per ripercorrere i più grandi successi della band simbolo del funky italiano tra acid jazz, soul italiano e funky. Sul palco con una formazione rinnovata ci saranno Simona Bencini, voce, Emiliano Pari, voce e tastiere, Stefano Profazi, voce e chitarra, Patrizio Sacco, basso, Vincenzo Protano, Batteria, Donato Sensini, Sax e Donato Verace, Tromba .

Non mancheranno incursioni di Special Guest che renderanno ancora più interessante il concerto.

“Gelosia 30 Bday – Let’s celebrate Tour” dal nome della hit radiofonica che, nell’estate del ’94, estrasse la band dall’underground fiorentino per lanciarla nell’empireo del pop nazionale. Un mix esplosivo di acid jazz, groove soul e tropicalismo effervescente, per un live di detonante energia, tutto da cantare e ballare.

