L’Esercito pronto ai nastri di partenza per la alla 84^edizione della Fiera del Levante

BARI – Come da consuetudine, l’Esercito parteciperà, anche quest’anno, alla 84^ edizione della Fiera del Levante, con uno stand che sarà allestito in pizza del Tridente (Dinanzi l’ingresso monumentale).

In particolare lo stand, organizzato dal Comando Militare Esercito “Puglia”, ospiterà alcuni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alla Brigata “Pinerolo” tra cui il Veicolo Blindato Medio “Freccia”, il veicolo tattico leggero “Lince”, il battello pneumatico “Zodiac”, il robot da ricognizione, droni e l’equipaggiamento del “Soldato Sicuro”.

Uno stand basato anche sull’interazione con il pubblico, difatti, presso l’area espositiva, i visitatori avranno la possibilità di cimentarsi nella scalata di una parete artificiale di roccia, i totale sicurezza, grazie all’aiuto degli istruttori nel 9° Reggimento Alpini con sede a L’Aquila.

Tra gli assetti schierati è da evidenziare la presenza di “Rivista Militare” periodico edito dall’Esercito nato nel 1856, con lo scopo di diffondere i temi della difesa e della sicurezza, in tutte le varie sfaccettature, da quelle storiche a quelle tecnico-professionali.

Inoltre un Infopoint di personale specializzato, potrà dare ai visitatori interessati informazioni circa le possibilità professionali offerte dalla Forza Armata.

Un bello spaccato dell’Esercito che ha visto coinvolti, oltre al Comando Militare Esercito “Puglia”, la Brigata “Pinerolo”, la Brigata “Taurinense” ed il Comando dei Supporti Logistici con i Battaglioni RSOM e Logistico “Bari”.

Per l’occasione, il Colonnello Donato Ninivaggi, Comandante territoriale dell’Esercito in Puglia, ha evidenziato come quest’anno l’allestimento- ha voluto porre l’accento non solo sulla parte operativa e addestrativa ma anche sulla cultura della difesa, ciò grazie alla presenza del più antico periodico delle Forze Armate “Rivista Militare”.

Un modo di vivere qualche bel momento in compagnia dell’Esercito inserito nella campionaria barese.