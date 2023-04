Leporano, gli Après La Classe in concerto il 25 aprile 2023

Il gruppo salentino sarà ospite di “A sud del Mondo”, evento che animerà il Canneto Beach con musica dal vivo, giochi, gli sbandieratori di Oria, spettacoli medievali, laboratori di storia e archeologia, workshop artistici con Animata Academy

LEPORANO (TA) – Il nuovo tour nazionale de Gli Après La Classe parte dalla “loro” Puglia. Debutto ufficiale il prossimo 25 aprile, a Leporano, in provincia di Taranto. La band salentina super ospite dell’evento “A Sud del Mondo” che, per un’intera giornata, animerà il Canneto Beach con musica dal vivo, giochi, spettacoli medievali, laboratori e molto altro. Già partite le prevendite online per la data che, dalle 10 del mattino e sino a sera, prevede tantissime attività imperdibili.

Il gruppo musicale patchanka italiano, originario di Aradeo, è composto da Cesko (voce, synth, chitarre), Puccia (voce, fisarmonica, tastiere), Combass (basso, cori), affiancati da Gianmarco Serra, Manu Funk e Paco Carrieri. Tra le loro hit: “Paris”, “Ricominciamo”, cover di Adriano Pappalardo, “Ci 6 solo tu”, “Mammalitaliani”, “Nada Contigo” feat. Alborosie, “L’estate dei miracoli” con Tormento. Tra le altre collaborazioni, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Sud Sound System e Caparezza. Il 2022 segna una svolta storica grazie ai singoli “Sogno Otro Mundo” con la partecipazione di Manu Chao e “Chiringuito” con Didy & Dj Gruff.

«Abbiamo immaginato- commentano gli organizzatori- un’iniziativa all’insegna delle culture che nascono dal Sud. La prima edizione dello scorso anno ha premiato la nostra idea progettuale che vuole valorizzare le tante analogie tra “i Sud del mondo” quale imprinting e, allo stesso tempo, voglia di condivisione attraverso molteplici linguaggi. Arte, storia, musica insieme in un contenitore aperto e variegato che accomuna luoghi geograficamente lontani, ma culturalmente vicini». Ad organizzare l’iniziativa, un gruppo di operatori culturali: ArchiTA Festival, cooperativa archeologica Polisviluppo, This is the Party e Sisters eventi.

Dal Medieval baby party a cura dell’associazione Maria d’Enghien alla parata di sbandieratori e musici di Oria, dai laboratori ArKeogiochi e Vivi la storia a cura della cooperativa Polisviluppo ai workshop artistici con Animata Academy per scoprire come nascono fumetti e cartoni animati. E poi dimostrazioni di salvamento acquatico con la squadra cinofila a cura di Fisa, il miniclub di Asd Canneto Beach, letture per i più piccoli con Ciurma libreria per bambini e giocoleria con Amelia Bagala, spettacolo di burattini con il Teatro Le Forche, artigianato e vintage.

Non mancheranno i dj set di Goffry, Attilio Monaco e Perry in zona belvedere e di Giorgio Vinciguerra e Tonio Amendola in zona piazzetta after show. Spazio anche alla musica live con Brasilian Mood Trio, Tarantinìdion e Après La Classe.

Ingresso gratuito fino a 12 anni, in prevendita 15 euro per l’intera giornata, al botteghino 20 per l’intera giornata, 15 euro dalle 17:30. L’evento è fruibile anche da persone con disabilità ed è consentito l’ingresso agli amici a 4 zampe con guinzaglio e museruola. Info: 393.3302247 e https://fb.me/e/34OOZrQIG.