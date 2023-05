Lecce, “Novantasei ore” di Gregorio Rucco: il 5 maggio la presentazione

Presso Icaro Space, venerdì prossimo, per la rassegna “#Aperiprima”, la casa editrice pugliese “I libri di Icaro” presenterà l’attesissimo romanzo d’esordio di Gregorio Rucco

LECCE – Venerdì 5 maggio 2023, alle ore 18.30, presso Icaro Space a Lecce, nell’ambito della rassegna “#Aperiprima”, la casa editrice pugliese “I libri di Icaro” presenterà “Novantasei ore”, l’attesissimo romanzo d’esordio di Gregorio Rucco. Interverranno: Sebastiano Leo (Assessore Regione Puglia alla Formazione e Lavoro); Angelo Lupi Tarantino (pittore) e Massimo

Petrillo (presidente del Club Napoli di Lecce). Coordinerà l’incontro culturale Silvia Di Dio (giornalista).

ABSTRACT DEL ROMANZO

“Novantasei ore” è un’opera fresca, fuori dagli schemi e dagli stereotipi del romanzo storico, e propone un modo diverso, personale e sorprendente di raccontare storie del passato. Ambientato tra il 27 e il 30 settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando militari e civili napoletani insorsero contro la Wehrmacht tedesca, liberando la città dall’occupazione nazi-fascista, il romanzo racconta la storia di Gregorio, brigadiere di Pubblica Sicurezza che, durante le Quattro giornate di Napoli, è chiamato ad affrontare un dramma personale, mentre attorno a sé la cittadinanza partenopea vive le atrocità dello scontro bellico. L’uomo è tormentato da dilemmi etici, combattuto tra il vincolo imposto dal suo giuramento di fedeltà al Re, il desiderio di prendere parte alla sommossa e l’ardente bisogno di proteggere la sua famiglia. In un susseguirsi di accadimenti, personaggi e intrighi, la narrazione scorre tambureggiante, con ritmi discorsivi tipici della sceneggiatura cinematografica e snoda con frenetica passione elementi storici e di fantasia: amori che sbocciano, un parente che piomba nel bel mezzo della cospirazione per arruolarsi nelle milizie di Salò, gli accordi con i più influenti intellettuali di Napoli e quelli con i camorristi, l’aiuto disinteressato dei monaci di Camaldoli.

L’AUTORE

Gregorio Rucco è nato a Napoli nel 1967. Attualmente vive in Salento, dove svolge la professione di interior designer. Appassionato di letteratura e storia, musicista autodidatta, amante del calcio, ha sempre coltivato la propria passione per la scrittura, scrivendo racconti brevi, critiche musicali per riviste di settore ed articoli di costume calcistico per testate specializzate. Organizzatore di eventi musicali, conduce e cura un programma radiofonico di divulgazione storico/letteraria musicale di cui è anche autore dei testi.

Al termine dell’incontro letterario ci sarà una degustazione di prodotti pugliesi.

Partner dell’evento: Cooperativa Sociale Karadrà; Cosimo Tornesello; Feudi di Guagnano; Associazione Good Vibes; La Bottega di Totò; Club Napoli di Lecce.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 3711878199; 3276956111, mail: icarosegreteria@gmail.com