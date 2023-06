Lecce, “Note di Vita”: concerto di Lucrezia Bonasia

Venerdì 7 Luglio, nella Sala Giardino, ultimo appuntamento della rassegna “Classica d’Estate…& wine”

LECCE – Il settimo e ultimo appuntamento della rassegna “Classica d’Estate…& wine”, organizzato dalla Camerata Musicale Salentina nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce, venerdì 7 luglio, è tutto dedicato alla chitarra. Protagonista della serata è Lucrezia Bonasia, che nel suo concerto “Note di Vita” eseguirà alcuni tra i più apprezzati classici del repertorio chitarristico, che gli appassionati della grande musica potranno gustare sorseggiando un buon calice di vino.

Definita dal compositore Gilberto Bosco “Esecutrice delicata e raffinata”, Lucrezia Bonasia consegue il Diploma Accademico di II Livello presso il conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, sotto la guida del M° Giampaolo Bandini, nel 2022. È stata premiata come solista in numerosi concorsi nazionali e internazionali come il Concorso internazionale Alirio Diaz di Roma; Concorso “KTTNB” di Riga; l’International Music Competition Silk Way di Mosca; Concorso Musicale “Città di Piove di Sacco” 2021 ed altri. Si è esibita come solista in numerosi festival e concerti: durante il SalsoSummer Festival come solista con Orchestra dei Musici di Parma; nel concerto omaggio a Manuel Maria Ponce presso l’Ambasciata messicana a Roma; nell’ambito del festival Lucca Classica; presso il Teatro Kismet di Bari; nella rassegna organizzata da “Gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala” di Milano; nel concerto organizzato dalla Società del Quartetto di Milano presso il Museo del ‘900 di Milano; nella 75a Stagione Concertistica Amici della Musica “Arcangelo Speranza”.

Il programma proposto è di assoluto interesse.

Les Soirées d’Auteuil di Napoleon Coste è un’opera romantica in due movimenti. Il brano, ispirato a “Auteuil”, un quartiere della Parigi dell’800, incarna l’indole dell’epoca romantica di cui fa parte dando spazio a grande emotività e contrasto. Con la Sonata omaggio a Boccherini op.77 di Mario Castelnuovo-Tedesco, in quattro movimenti, ci spostiamo nel ‘900. L’opera è una delle sonate più rappresentative del repertorio chitarristico per imponenza, ricchezza musicale e linguaggio neoclassico. Incorniciata in epoca romantica, la Fantasia Ungherese di Johann Kaspar Mertz è una virtuosistica fantasia scritta per omaggiare la terra natia del compositore. In essa spiccano le caratteristiche della musica romantica per pianoforte che hanno ispirato il compositore. Nell’ultima parte del concerto approdiamo definitivamente al ‘900. La Sonata Mexicana di Manuel Ponce, in quattro movimenti, è una piacevole dedica al Messico, terra d’origine del compositore, descritta attraverso un carattere di leggera e spensierata raffinatezza. Segovia di Ida Presti è una fantasia dedicata al grande chitarrista Andrés Segovia. Nel brano, composto nel 1962, convergono profondità melodica e rimembranze dal sapore spagnoleggiante. Asturias di Isaac Albeniz chiude il concerto, testimoniando l’importante tradizione spagnola in uno dei classici del repertorio chitarristico.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Napoléon Coste – Les Soireés d’auteuil

Mario Castelnuovo-Tedesco – Sonata omaggio a Boccherini op.77

Johann Kaspar Mertz – Fantasie Hongroise

Manuel Maria Ponce – Sonata Mexicana

Ida Presti – Segovia

Isaac Albéniz – Asturias

