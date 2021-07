Lecce, Domenico Nordio e Orazio Sciortino: violino e pianoforte al Chiostro dei Teatini

LECCE – Il violinista Domenico Nordio e il pianista Orazio Sciortino, artisti italiani di straordinario livello, si esibiranno insieme nel cartellone di Teatini in Musica 2021, realizzato dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce. L’appuntamento è per lunedì 19 luglio alle ore 20,45 al Chiostro dei Teatini di Lecce.

Domenico Nordio, violinista italiano di fama internazionale, è uno dei musicisti più acclamati del nostro tempo: ha suonato con le maggiori orchestre e come solista nelle sale più prestigiose del mondo (Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di Milano, Barbican Center di Londra, Suntory Hall di Tokyo). Allievo di Corrado Romano e di Michèle Auclair, ex bambino prodigio (ha tenuto il suo primo recital a dieci anni), ha vinto a sedici anni il Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli con il leggendario Yehudy Menuhin Presidente di Giuria. Dopo le affermazioni ai Concorsi Thibaud di Parigi, Sigall di Viña del Mar e Francescatti di Marsiglia, il Gran Premio dell’Eurovisione ottenuto nel 1988 lo ha lanciato alla carriera internazionale: Nordio è l’unico vincitore italiano nella storia del concorso. Dal 2017 è Artista Residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

Nordio è un artista Sony Classical e qui si accompagna con un altro musicista dell’etichetta, il giovane ma affermato Orazio Sciortino, pianista e compositore: la sua incisione discografica “Wagner&Verdi piano transcriptions by Tausig&Liszt”, pubblicata da Sony Classical nel 2013, ha ottenuto le Cinque Stelle della rivista “Musica”. Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere e per il Teatro alla Scala (stagione 2016/2017) ha composto La Gattomachia, favola musicale per narratore, violino concertante e archi.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

F. Mendelssohn, Sonata op. 4

F. Schubert, Sonatina in la minore op. 137 n. 2

C. Franck, Sonata in la maggiore

BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 20, Ridotto* € 18, Under 12 anni € 10

Secondo Settore: Intero € 15, Ridotto* € 12, Under 12 anni € 10

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto*: € 100

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.