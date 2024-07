Lecce, concerto di Gabriele De Carlo e dell’Orchestra Filarmonica Pugliese

Il 30 luglio per la rassegna “Teatini in Musica 2024” omaggio a Rachmaninov con lo straordinario Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore, op. 30

LECCE – L’ultimo appuntamento della rassegna “Teatini in Musica 2024” della Camerata Musicale Salentina, martedì 30 luglio, chiude l’omaggio a Rachmaninov con lo straordinario Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore, op. 30. Protagonista di questo imperdibile appuntamento sarà Gabriele De Carlo, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Pellegrini.

In programma, insieme al Concerto, la Sinfonia in Re maggiore op. 25 di Prokofiev, capolavoro conosciuto anche col nome di Sinfonia Classica.

Noto al grande pubblico come RACH 3, il Terzo concerto per pianoforte e orchestra è il più articolato e complesso fra i quattro composti da Rachmaninov. La prima esecuzione assoluta si è svolta a New York il 28 novembre 1909, con l’autore alla tastiera. In seguito sempre Rachmaninov ha eseguito il Concerto anche insieme a Gustav Mahler e molti anni dopo ne ha realizzato una famosa incisione discografica al fianco della Philadelphia Orchestra diretta da Eugene Ormandy. Nel corso degli anni, e grazie a grandi interpreti come Horowitz, il cosiddetto RACH 3 è diventato un’icona del virtuosismo pianistico, paragonabile ai due Concerti di Liszt oppure, in tutt’altro contesto, ai 24 Capricci di Paganini. Frutto tardivo della grande tradizione romantica, l’opera ha vissuto un nuovo momento di notorietà negli anni Novanta del secolo scorso, grazie al film “Shine” di Scott Hicks.

Gabriele De Carlo, diplomato presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce col massimo dei voti e la lode, ha proseguito il suo perfezionamento presso l’Accademia Musicale delle Marche “B. Gigli”, studiando con i Maestri Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi.

Tra le grandi personalità con cui ha avuto l’onore di confrontarsi, coloro che maggiormente hanno contribuito alla sua crescita artistica sono Marisa Somma ed Enrico Pace, con il quale ha avuto l’opportunità di perfezionarsi quattro anni presso l’Accademia di musica di Pinerolo, dove ha conseguito il diploma Master.

Si è laureato in didattica dello strumento presso il Conservatorio di Monopoli “N. Rota”. Ha partecipato inoltre a numerosissimi concorsi pianistici italiani ed internazionali, conseguendo un numero considerevole di affermazioni. Svolge un’intensa attività concertistica in qualità di pianista solista, accompagnatore ed in varie formazioni cameristiche in Italia ed all’estero, tra cui il duo Synaistisìa con il violista Cristian Musio ed il duo con il violinista Domenico Zezza.

Tra le molteplici suggestive cornici presso le quali si è esibito, si menzionano l’Escuela Superiòr de Canto de Madrid, nel cui teatro ha tenuto un recital da solista, primo di una serie di concerti nella capitale spagnola, in palcoscenici prestigiosi come il Museo Nacionàl del Romanticismo e l’Auditorium “Carmen Laforet”, il museo diocesano di Catania, l’auditorium del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, Palazzo Cisterna per la rassegna Expo 2015, la Reggia di Venaria Reale.

Ha inoltre partecipato al “Festival Mozart” per l’Unione Musicale presso il Teatro Vittoria di Torino. E’ docente di esecuzione ed interpretazione pianistica presso il Liceo musicale “E. Giannelli” di Casarano.

Giovanni Pellegrini, nato a Polignano a Mare (Ba), compie gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Frequenta il corso triennale in direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese conseguendo il diploma di alto perfezionamento. Giovanissimo entra a far parte dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari in qualità di primo trombone, collaborando con grandi direttori d’orchestra e partecipando a varie tourneé internazionali, incidendo dischi e cd per la Sony e la Fonit-Cetra. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per le reti Rai e Mediaset. Ha inoltre collaborato con l’Orchestra Internazionale d’Italia. E’ titolare della cattedra di Musica d’insieme per fiati presso il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese (OFP), nata a Molfetta (Bari) nel 2013, patrocinata dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura, si è esibita nei più importanti Teatri e luoghi di interesse culturale del Sud Italia, per farsi particolarmente apprezzare al Teatro Argentina e al Teatro Greco di Roma tra il 2019 e il 2021. Nel novembre 2023, il tour denominato ‘Road to Salisburgo’ la porta a esibirsi presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona (dove, nel mese di ottobre dello stesso anno, OFP è l’orchestra in scena per la 37° edizione del Concorso Internazionale di Canto), presso il Petruzzelli di Bari e presso il Teatro Signorelli di Cortona, prima di eseguire i due concerti, a cui l’intera tournée deve il nome, presso la Großer Saal Mozarteum di Salisburgo, tra le concert hall più importanti al mondo e tempio della musica classica dedicato al genio di Mozart.

La OFP è stabilmente nei cartelloni dei maggiori Enti e Fondazioni locali, patrocinati dal Ministero della Cultura, dal Comitato Italiano Nazionale Musica e dal Teatro Pubblico Pugliese ed ha ricevuto il patrocinio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il progetto “Gran Galà Beethoven”, per la realizzazione del ciclo di concerti per pianoforte e orchestra del genio di Bonn. Nell’agosto 2019 l’Orchestra Filarmonica Pugliese è stata ideatrice e protagonista dell’evento Sol dell’Alba, il concerto dell’alba più importante di tutta la Costa Adriatica, giunto alla quinta edizione.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

