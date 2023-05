Lecce, il 7 maggio concerto del Duo Synaistisia

Al Teatro Paisiello, nell’ambito dei Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, Cristian Musio, viola e Gabriele De Carlo, pianoforte

LECCE – Domenica 7 maggio 2023, alle ore 11.00, nuovo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina. Protagonista sul palco del Teatro Paisiello il Duo Synaistisia, composto da Cristian Musio alla viola e Gabriele De Carlo al pianoforte.

Il programma musicale è un percorso monografico dedicato a una delle compositrici più raffinate del XX secolo, la violista Rebecca Clarke, inglese naturalizzata americana che ha lasciato in eredità alcune tra le più belle opere cameristiche mai scritte per viola e pianoforte.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

Cristian Musìo si diploma in viola presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce nel 2015. Nello stesso anno entra a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, dove collabora con artisti di fama internazionale, quali Danilo Rossi, Stanislav Kochanovsky, Dietricht Paredes, Guido Corti, Gianpaolo Pretto, Luca Ranieri, Danusha Waskiewitz, Lorenza Borrani e altri. Nel 2016 diventa prima viola dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dove viene diretto da Zubin Metha, David Coleman, Michele Mariotti e altri. Dal 2015 al 2017 si perfeziona con il M°Antonello Farulli presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2017 esordisce nell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” sotto la direzione di Riccardo Muti. Ha collaborato con l’Orchestra di Lecce e del Salento OLES, l’Orchestra ICO di Lecce, l’Orchestra ICO della Magna Grecia, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, l’Orchestra Giovanile Napolinova, l’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, l’Orchestra del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Si esibisce presso il Teatro alla Scala di Milano, l’Auditorium Arturo Toscanini di Torino, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Colosseo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze e tanti altri.

Gabriele De Carlo intraprende lo studio del pianoforte all’età di 6 anni e si diploma presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce col massimo dei voti e la lode. Ha proseguito il suo perfezionamento presso l’Accademia Musicale delle Marche “B. Gigli”, studiando con i Maestri Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi.

Tra le grandi personalità con cui ha avuto l’onore di confrontarsi, coloro che maggiormente hanno contribuito alla sua crescita artistica sono Marisa Somma ed Enrico Pace, con il quale ha avuto l’opportunità di perfezionarsi quattro anni presso l’Accademia di musica di Pinerolo, dove ha conseguito il diploma Master.

Si è laureato in didattica dello strumento presso il Conservatorio di Monopoli “N. Rota” ed ha partecipato a numerosissimi concorsi pianistici italiani ed internazionali, conseguendo un numero considerevole di affermazioni. Nel 2011 il Comune di Vernole gli ha conferito il “Premio Excellentiae”, per essersi distinto in ambito musicale nel territorio salentino.

E’ docente di esecuzione ed interpretazione pianistica presso il Liceo musicale “E. Giannelli” di Casarano.

PROGRAMMA MUSICALE

R. CLARKE – Passacaglia on and Old English Tune

R. CLARKE – Morpheus

R. CLARKE – 6 Pieces for viola and piano (I’ll bid my heart be still, Chinese Puzzle, Lullaby, Prelude, Lullaby on an ancient Irish Tune, Untitled piece for viola and piano)

R. CLARKE – Viola Sonata

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzione** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 53^ Stagione CMS | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Unisalento

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 € per i biglietti e 3,50 € per l’abbonamento.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Posto Unico: 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

