A Lecce il 4 novembre 2022 Gli Tzigani di Budapest

Al Teatro Apollo il secondo appuntamento della 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Venerdì 4 novembre 2022, il Teatro Apollo di Lecce ospita il secondo appuntamento della 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Sul palco del prestigioso teatro leccese, Gli Tzigani di Budapest, con la direzione artistica del grande Antal Szalai, accompagneranno il pubblico alla scoperta della musica tradizionale ungherese.

Gli Tzigani di Budapest sono un complesso orchestrale di grande fascino che sotto la guida esperta di Antal Szalai, ritenuto per lungo tempo il miglior violinista tzigano al mondo, porta in giro per l’Europa la musica gipsy tradizionale del proprio Paese. Secondo Szalai “gli tzigani sono persone molto caratteriali… e la musica tzigana viene dal cuore, è sentimentale e molto romantica”.

La musica tzigana racchiude in sé una serie molto varia di generi musicali (ad esempio la musica tzigana dei Balcani, il jazz manouche, il flamenco), ma non è chiaro se sia possibile parlare di una vera e propria “musica zingara”, o se invece gli tzigani si siano limitati ad assorbire in maniera personale le peculiarità musicali dei luoghi dove si stanziavano. Il loro principale obiettivo era infatti quello di integrarsi il più facilmente possibile con la comunità che li ospitava, quindi nella fase iniziale d’integrazione tendevano a imparare il repertorio popolare del paese nel quale si stanziavano per soddisfare i gusti del pubblico, e solo in seguito mescolavano il nuovo repertorio con la loro musica, e da questa unione nasceva una nuova forma che si può chiamare musica tzigana. Secondo questa ipotesi, la musica tzigana sarebbe quindi costituita dall’unione tra elementi tipici tzigani, tra i quali la capacità improvvisativa e la forte espressività emotiva, e le caratteristiche musicali del luogo che li ospita, il che ci fa meglio comprendere come sia possibile evidenziare così tanti generi musicali tutti riconducibili al termine musica tzigana.

Grazie ai violini, al suono virtuoso del cimbalom che ci riporta indietro nel tempo, al contrabbasso, al violoncello e al clarinetto, gli Tzigani di Budapest proporranno brani celebri come le danze ungheresi di Brahms e la rapsodia ungherese di Liszt accanto a musiche popolari della cultura tzigana, come le celebri csárdás, danze che ancora oggi si ballano nelle taverne ungheresi.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

Anonimo – Czardas Focoso

Ede Remènyi – Vola mia rondine

Anonimo – Due canzoni folcloristiche ungheresi (cimbalum solo)

Anonimo – Canzoni “kurucz” (flauto pastorale solo)

J. Brahms – Danza ungherese n. 5 e n. 6

A. Khachaturian – Danza delle spade

G. Renz – Circus polka (cimbalum solo)

V. Monti – Czardas

F. Liszt – Rapsodia ungherese

* * *

Anonimo – Fantasia tzigana

Anonimo – Due chitarre (canzone romantica russa tzigana)

G. Boulanger – Sogno tzigano (violoncello solo)

G. Pasquale – Danza tzigana spagnola

G. Dinicu – Hora di marzo

G. Dinicu – Hora e usignolo (flauto di Pan solo)

G. Bregovic – Djelem, djelem

Anonimo – Occhi neri (russa tzigana)

Anonimo – Canti tradizionali gitani

M. Theodorakis – La danza di Zorba

Anonimo – Concerto czardas ungherese

Abbonati alla 53^ Stagione Concertistica!

Tredici straordinari spettacoli al Teatro Apollo di Lecce!

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzione** € 200 | Under 35*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzione** € 160 | Under 35*** € 120

Loggione: Intero € 120, Ridotto* e Under 35*** € 90

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

*** UNDER 35: Under 35 | Studenti | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Under 35 | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!