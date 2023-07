A Lecce il 14 luglio “Charme in Rosa – Rosati di Puglia”

Al Chiostro dei Domenicani la masterclass sulla longevità dei vini rosati

LECCE – Fine stagione con il botto per l’Associazione Italiana Sommelier di Lecce con un doppio appuntamento che chiude le attività sociali della prima parte del 2023. Il primo luglio scorso il sodalizio guidato da Marco Albanese ha infatti festeggiato con il tradizionale party “Charme in rosa Première”, presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce, i neo sommelier dell’anno, con degustazione in anteprima di un centinaio tra i migliori vini rosati, trenta oli extravergine di Puglia e cena per 230 persone – sold out in pochissimo tempo – con menu appositamente realizzato dal ristorante Michelangelo.

Venerdì 14 luglio sarà invece la volta dell’appuntamento più atteso dell’estate enologica pugliese: “Charme in Rosa – Rosati di Puglia”, serata organizzata da AIS Lecce – in collaborazione con AIS Puglia – giunta quest’anno alla sua undicesima edizione. L’iniziativa, in programma presso la dimora storica del Chiostro dei Domenicani di Lecce, partirà alle 19 con una masterclass sul tema “La longevità del vino rosato pugliese”, durante la quale si potranno “testare” alcune etichette vintage. Dalle 20.30 in poi, invece, spazio alle degustazioni di circa 200 vini rosati e 50 oli extravergine di oliva pugliesi in abbinamento alle prelibatezze realizzate per l’occasione dagli chef Donato Episcopo del ristorante “Gimmi” del Chiostro dei Domenicani ed Emanuele Frisenda del ristorante “Aqua-Le Dune” di Porto Cesareo, oltre ad altre eccellenze pugliesi come i legumi di Zollino di Calò&Monte, le carni alla brace della Premiata Macelleria Lippolis e prodotti da forno vari.

Contributo di partecipazione 30 euro, che dà diritto a un calice con relativa sacca, degustazione libera dei vini rosati e degli oli evo pugliesi e delle specialità enogastronomiche presenti, e in più alla possibilità di partecipare alla masterclass delle 19 fino ad esaurimento posti. Le serata è a numero chiuso: acquisto ticket in prevendita presso il Chiostro dei Domenicani, in via San Pietro in Lama 27 a Lecce (tel. 0832.700970, aperto tutto il giorno), oppure direttamente on line tramite il link https://www.sommelierpuglia.it/prodotto/charme2023/.