La luna nel castello, arriva a Barletta ”Museum of the Moon” di Luke Jerram

I dettagli

BARLETTA – Spunterà la luna nei sotterranei del castello di Barletta, accadrà lunedì sera, 14 ottobre, alle 19, e sarà una luna speciale, identica a quella ripresa dalla Nasa il 20 luglio 1969, 50 anni fa, quando la navicella spaziale della missione Apollo 11 portò per la prima volta l’uomo sulla Luna.

Si chiama ”Museum of the Moon”, ed è la mega installazione dell’artista britannico Luke Jerram che, dopo avere fatto il giro del mondo, in molte parti d’Europa ma anche in Cina e India, rimarrà esposta a Barletta dal 15 al 27 ottobre prossimi.

L’esposizione è curata dal direttore artistico del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, che si è fatto promotore dell’iniziativa, essendo in contatto e collaborando con l’artista in maniera esclusiva per la Puglia. L’installazione “Museum of the Moon” è stata creata in collaborazione con l’Agenzia spaziale del Regno Unito, l’Università di Bristol e l’Association for Science and Discovery Centres.

Lunedì prossimo alle 19 ci sarà il vernissage dell’esposizione riservato alla stampa, saranno presenti il sindaco Cosimo Cannito, il curatore Riccardo Carbutti, la dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna.

Sarà possibile visitarla ogni giorno dalle 10 alle 19.15, chiuso il lunedì. È prevista l’emissione di un ticket d’ingresso, del costo di 2 euro a persona e di 1 euro per gli alunni delle scuole elementari e medie.