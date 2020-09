La Grotta della Poesia impressa sui vasetti Nutella, l’Amministrazione Comunale di Melendugno: “Continueremo a investire!”

MELENDUGNO (LE) – La celebre azienda Ferrero ha deciso di celebrare le bellezze del nostro Paese dedicando loro una limited edition dal nome “Ti amo Italia” sui vasetti Nutella, in vendita a partire dal 12 ottobre: trenta siti riconosciuti per la loro straordinarietà saranno impressi sui vasetti. Tra loro anche la Grotta della Poesia di Roca Vecchia, un’operazione che promuove e valorizza il patrimonio archeologico e paesaggistico del comune di Melendugno.

Soddisfatto il sindaco, Marco Potì, che afferma in proposito: “Dopo gli articoli di stampa apparsi sul Sole24Ore che hanno preso l’esempio della gestione e fruizione dell’area Grotta Poesia e di Roca Vecchia per come un bene archeologico e paesaggistico di estrema bellezza possa generare anche economia, arriva anche questa bella notizia che porta un’enorme soddisfazione a tutto il territorio. Grotta Poesia, infatti, sarà impressa sui vasetti da collezione di Nutella, selezionata tra i 30 siti più belli d’Italia, in Puglia l’unico sito insieme ad Alberobello. E’ un motivo di orgoglio ma anche un motivo per continuare a investire in un luogo della nostra storia e della nostra identità, ma anche del nostro futuro. Così com’è stato fatto benissimo in questi anni, con la valorizzazione e fruizione del sito archeologico più importante del Mediterraneo, dobbiamo continuare a investire su questo luogo di un valore inestimabile che deve essere sempre più riconosciuto come uno dei simboli della bellezza di questa terra“.

Gli fa eco il consigliere Roberto Rollo, delegato all’area di Roca: “Ancora una volta l’area archeologica di Roca Vecchia è alla ribalta nazionale, questa volta attraverso un’operazione di marketing di un’azienda importantissima, la Ferrero, creatrice della crema dolce più famosa al mondo, la Nutella, che ha scelto alcune bellezze naturalistiche e architettoniche per produrre un’edizione limitata dei famosi vasetti. Tra i 30 siti selezionati, c’è anche la Grotta della Poesia che, al pari di Alberobello, unici due siti scelti in Puglia, verrà impressa sui vasetti e così pubblicizzata. Tutto ciò dà lustro al nostro territorio e ci sprona a creare un brand identificativo del territorio la cui punta di diamante sarà sicuramente l’area archeologica di Roca con le Grotte della Poesia e andrà a identificare tutto il nostro territorio“.

“Dopo il National Geographic, il Sole24Ore, ora anche la Nutella ha scelto Grotta della Poesia tra i 30 siti più belli d’Italia da promuovere sui suoi famosi vasetti. Abbiamo fatto tanto ma ancora vogliamo fare tanto per rendere sempre più fruibile e unico questo posto magnifico e incantevole. Ringraziamo questa grande azienda per aver scelto la nostra Roca dando modo al nostro territorio di farsi conoscere sempre di più“, aggiunge Angelica Petrachi, delegata alle politiche turistiche e ambientali del Comune.

“La comunicazione e il marketing territoriale fatti con strumenti all’avanguardia e seguiti da un team di professionisti sono un valore aggiunto per il nostro territorio e una grande scommessa di questa amministrazione – conclude Palmina Surdo, consigliera del comune di Melendugno con delega a Comunicazione, Politiche del Lavoro e della Formazione e Innovazione Tecnologica – I risultati si vedono! Continueremo su questa strada investendo per far conoscere sempre di più Melendugno“.