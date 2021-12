Italian Harmonists, voci e pianoforte della Scala al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Venerdì 7 gennaio alle ore 20,45 prosegue, nel meraviglioso Teatro Apollo di Lecce, la 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Protagonisti sul palco sono gli Italian Harmonists, cinque artisti del coro e pianista del Teatro alla Scala, impegnati nel concerto “37573 Enricocaruso” dedicato al grande tenore.

Prendendo spunto dai Comedian Harmonists, importante gruppo vocale berlinese attivo tra il 1928 e il 1935 che fu decimato dalle leggi razziali, i tenori Andrea Semeraro, Giorgio Tiboni, Luca di Gioia e Michele Mauro e il basso Sandro Chiri, accompagnati al pianoforte da Jader Costa, hanno dato vita agli Italian Harmonists, formazione che esplora con la voce lirica un repertorio che spazia dalla tradizione classica al ricercato pop americano di Cole Porter.

L’esperienza artistica quotidiana nel teatro più famoso al mondo li ha portati a voler eseguire con le loro voci liriche un repertorio ancora vocalmente inesplorato.

Gli Italian Harmonists sono una formazione unica in Italia, capace di conciliare ironia teatrale e duttilità vocale, ma anche rigore tecnico e scrupolosa preparazione. Sarà uno spettacolo da non perdere, un’occasione straordinaria per ascoltare la magia di una vera e propria “orchestra vocale”.

Gli artisti ci condurranno nella vita del grande Maestro Enrico Caruso attraverso introduzioni biografiche e curiosi aneddoti, come ad esempio la scoperta nel 1989 dell’asteroide 37573 dedicato al grande tenore (37573 Enricocaruso), da cui il titolo dello spettacolo.

Il programma prevede l’esecuzione di brani operistici del suo repertorio, come “Una furtiva lagrima” di Gaetano Donizetti, “Vesti la giubba” di Ruggero Leoncavallo, “Di quella pira” di Verdi e altri tratti da opere di Puccini, Puccini, ma anche Caruso di Lucio Dalla (armonizzazione originale per 5 voci) e una selezione di canzoni napoletane.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

L’accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass rafforzato (c.d. Super Green Pass). I minori di 12 anni possono invece entrare senza certificazione.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori | Abbonati 50^ e 51^ Stagione

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!