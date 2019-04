Incontro sulla proposta di legge sul reddito energetico presso il il Collegio dei Geometri di Lecce

Appuntamento per domani

LECCE -Si terrà domani 26 Aprile ore 10.00 a Lecce presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce in Via Duca degli Abruzzi,49 un incontro ideato per illustrare ai tecnici la proposta di legge regionale sul Reddito Energetico. All’evento interverranno oltre al consigliere regionale Antonio Trevisi, primo firmatario della proposta di legge, la portavoce alla Camera On. Maria Soave Alemanno e il Presidente del Collegio Geom. Luigi Ratano.

“La proposta di legge – dichiara Trevisi – prevede contributi a fondo perduto da parte della Regione Puglia per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni e condomini, partendo dalle famiglie con i redditi più bassi. In questo modo sarà possibile risparmiare sulle bollette, diffondere le energie rinnovabili e creare posti di lavoro.”

“L’idea è di coinvolgere – continua Trevisi – quanto più possibile gli operatori del settore al fine di avere proposte di legge elaborate con un processo di lungo confronto e dialogo con la cittadinanza per una condivisione che vede un nuovo modo di intendere la progettazione e il restauro degli edifici. Gli ordini professionali hanno un ruolo fondamentale per una transizione energetica che deve partire dalle case in cui viviamo, che devono diventare sempre più efficienti e capaci di produrre energie pulite e rinnovabili, trasformando gli utenti in dei “prosumers”, ossia in dei soggetti che partecipano attivamente al cambiamento producendo l’energia che usano, accumulandola e la scambiandola con la rete, riducendo così le proprie spese per nonché l’inquinamento. Se tutti i cittadini del mondo diventassero dei prosumers, si potrebbe, probabilmente, arrestare il fenomeno dei cambiamenti climatici, – conclude – che altrimenti rimarrebbe incontrollabile producendo dei gravi rischi per le generazioni future.”