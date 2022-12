“Incanto Marino”, il 22 dicembre 2022 a Sannicandro di Bari

L’evento musicale, che avrà come tema il mare declinato nelle sue mille sfumature, si terrà giovedì prossimo presso il Castello Normanno-Svevo

SANNICANDRO DI BARI – Giovedì 22 dicembre 2022, con inizio alle ore 21.00, nelle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, si terrà l’evento “Incanto Marino”.

Concerti, produzioni originali, dj set, un ricco programma all’insegna della sperimentazione musicale. Il risultato è una miscela di musica e sonorità dal mondo che incontra gli strumenti e l’arte di tanti ospiti pugliesi, nazionali e internazionali. Musiche, gesti e preziose architetture generano una magica alchimia che ha come scenario il Castello Federiciano Normanno- Svevo di Sannicandro di Bari, uno dei castelli più belli della Puglia.

Tema dell’evento “Incanto Marino” sarà il mare, declinato nelle sue mille sfumature. Il Mare come luogo d’incontro tra culture, come punto di scambio di merci, come un posto da salvare dal crescente inquinamento che divora ogni sua bellezza; il mare, infine, come luogo che non conosce alcuna legge se non la propria, quella del soccorso.

Mundi Currents (“Correnti”) ha l’obiettivo di coniugare la promozione della cultura della solidarietà, della cooperazione e del confronto interculturale, attraverso incontri e la realizzazione di eventi musicali che vedranno la partecipazione di artisti e non, provenienti dalla vasta area del Mediterraneo, per la creazione di reali occasioni di scambio artistico e culturale.

Come dal titolo del progetto, le correnti marine attraversano i confini geopolitici – linee immaginarie, eppure così decisive – che dividono l’arena comune del mare, creano flussi capaci di semplificare movimenti e scambi, bagnano ed uniscono le sponde del Mediterraneo.

In tal senso, Mundi Currents attraverso la musica, mira a collegare diversi punti del Mediterraneo, riconfermando la Puglia, come punto di incontro, di sperimentazione, di collaborazione dell’intera area. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura della pace, della dignità e del rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale, dell’alimentazione garantita per tutti e dello sviluppo sostenibile, in continuità

Incanto Marino è organizzato dall’Associazione Meridians e da un gruppo di giovani pugliesi coordinati dal Direttore Artistico Federico Zonno in collaborazione con il Comune di Sannicandro di Bari, guidato dal Sindaco Beppe Giannone e si inserisce all’interno del progetto Mundi Currents, progetto avviato dall’Associazione nel 2022 e per il quale, il 22 dicembre verranno presentati al pubblico i risultati di questo processo di contaminazione artistica.

Per questa edizione invernale, “Incanto Marino” si conferma punto d’incontro tra territori e culture, grazie alla partecipazione di numerosi artisti internazionali e nazionali, tra cui Venerus, Marco Caricola ed Agostino – e 2 internazionali – Bakisa e Hawazin O-. In continuità con il Mundi Festival tenutosi a settembre, il tema dell’evento è il processo di ricerca dei nuovi linguaggi artistici nati nel Mediterraneo. Gli artisti coinvolti hanno collaborato all’ideazione della loro performance condivisa, esplorando, attraverso le arti, i rispettivi linguaggi artistici e codici culturali. Quella che verrà offerta sarà quindi un’esibizione ibrida, dove l’identità pugliese – rappresentata in questo caso da Marco Caricola e Agostino Quaranta – si unirà e mischierà con influenze provenienti dal Mediterraneo e dal Mondo Arabo – portate da Bakisa e Hawazin O. A queste coppie di artisti si aggiunge una esibizione di eccezione, quella di Venerus e Blinky, che costituisce un appuntamento di massima importanza per tutta la comunità giovanile pugliese.

Le performance di Incanto Marino, verranno registrate e riprodotte su Radio Alhara, tra le più note web radio dell’area Mediterranea, assieme alle interviste degli artisti coinvolti, per poter raggiungere un pubblico internazionale il più vasto possibile.

L’evento si svolgerà interamente al coperto all’interno delle Scuderie del Castello Normanno- Svevo di Sannicandro di Bari. Ingresso a pagamento. Biglietti disponibili su DICE.