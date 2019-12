In Canto del Natale, il Concerto dedicato a Maria nella Cattedrale di Bisceglie

La tradizione si rinnova per il quinto anno domenica 22 dicembre

BISCEGLIE (BAT) – È ormai tradizione a Bisceglie che si celebri la Madonna Addolorata in prossimità delle festività natalizie con il concerto “In Canto del Natale”. L’appuntamento nasce da una idea del dottor Tommaso Fontana, che da un lustro regala a tutti gli amanti della musica un concerto di assoluto pregio, divenuto immancabile per la comunità biscegliese con la magia del Natale alle porte.

La cornice è quella maestosa ed austera della Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo che ospiterà domenica 22 dicembre alle ore 20,30 il concerto patrocinato dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con la Commissione Diocesana Feste Patronali, Confraternita Maria SS. Addolorata, Basilica Cattedrale San Pietro, DUC Bisceglie, AVIS Bisceglie, LILT sez. BAT, Sinestesie Mediterranee, Confcommercio Bisceglie, Rotary club Bisceglie, MercatinCittà Confcommercio, Il Biscegliese.

Quest’anno sarà la Red Shoes Women Orchestra ad esibirsi. L’ensemble d’eccezione, che ha debuttato proprio a Bisceglie lo scorso marzo, sarà diretto dal Maestro Dominga Damato. L’orchestra, tutta al femminile, nata proprio da un’idea della nota direttrice rutiglianese, unisce professioniste e studentesse dei licei musicali di Puglia che si esibiscono indossando scarpe rosse come simbolo forte per dare voce alle donne. Con la direzione artistica del Maestro Giacomo Battista e la voce straordinaria del mezzosoprano Francesca Ruospo, nomi noti e acclamati dalle platee non solo pugliesi, la Red Shoes Women Orchestra proporrà un programma eterogeneo dalle “Ave Maria” più famose a brani sacri celebri sino a quelli più squisitamente natalizi, in linea con l’atmosfera di questi giorni.

Durante il concerto i maestri e il sindaco della città di Bisceglie deporranno fiori, in segno di omaggio e devozione, all’altare della Madonna Addolorata in Cattedrale, basilica mariana, a cui il concerto è dedicato, alla presenza del parroco don Giuseppe Abbascià.

La serata ha come partner l’azienda grafico-editoriale Stampa-ok.it e sarà presentata dalla giornalista Annamaria Natalicchio.

Ingresso libero.