“Iliade. Il gioco degli dei” in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Sabato 6 dicembre 2025 il nuovo imperdibile appuntamento della stagione di prosa del Teatro Traetta è “Iliade. Il gioco degli dei” con Alessio Boni e Antonella Attili

BITONTO – Prosegue al Teatro Traetta la stagione di prosa, promossa dal Comune di Bitonto in collaborazione con Puglia Culture. Il cartellone, articolato in 18 titoli e già inaugurato da un’ottima accoglienza di pubblico, si prepara ora a un ulteriore salto di qualità con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: “Iliade. Il gioco degli dei”.

Il 6 dicembre sul palco, protagonisti sono Alessio Boni e Antonella Attili, affiancati da un cast di grande forza scenica: Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer. Una squadra artistica di primo piano, al servizio di una produzione firmata da Nuovo Teatro – direzione Marco Balsamo, in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Il testo di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al capolavoro omerico, si trasforma sotto la guida registica di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e dal pugliese Marcello Prayer in un racconto epico e potentissimo, che tiene lo spettatore sospeso tra mito e contemporaneità.

Non una semplice rilettura del poema: “Iliade. Il gioco degli dei” è un affondo teatrale nel cuore dell’Occidente, dove eroi e dèi muovono i fili di una guerra infinita, mentre gli uomini, privi di libertà e di scelta, diventano pedine di un destino capriccioso.

Un mondo arcaico in cui è fin troppo facile riconoscere il nostro, dominato da paure collettive, tensioni geopolitiche, desiderio di potere e fragilità etiche. Eppure, tra macerie e furie divine, si apre uno spiraglio: la nascita della responsabilità, della libertà personale, della capacità di dire “no” all’orrore. Una tensione morale che attraversa la grande poesia e che lo spettacolo porta sulla scena con una potenza visiva fuori dal comune.

A dare corpo alla visione, le scene di Massimo Troncanetti, i costumi di Francesco Esposito, il disegno luci di Davide Scognamiglio e le musiche di Francesco Forni. Le creature e gli oggetti di scena, firmati da Alberto Favretto, Marta Montevecchi e Raquel Silva, completano un allestimento che promette di trasformare il Traetta in un vero e proprio campo di battaglia mitico.