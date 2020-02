Il Jazz del Danilo Tarso Trio al Teatro Apollo di Lecce

Appuntamento per domenica 16 Febbraio

LECCE – Nuovo appuntamento con la stagione dei Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina, domenica 16 febbraio nella sala conferenze del Teatro Apollo di Lecce, con il Danilo Tarso Trio in “Line”, con Danilo Tarso al pianoforte, Nicolò Masetto al contrabbasso e Giovanni Iacovella alla batteria.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.

E’ la dimensione della “linea” l’idea che Tarso insegue e percorre; questa linea immaginaria, la linea della melodia, le linee della polifonia, la linea che attraversa e che unisce tutti gli stili e le sonorità che fanno parte della musica e li tiene insieme come il disegno delle tessere di un mosaico. Un mosaico di suoni, un universo sonoro da regalare all’ascoltatore. “LINE” unisce quindi diversi caratteri e sonorità provenienti dalla musica classica, da quelle del Mediterraneo e di altre tradizioni popolari folk fino all’improvvisazione e al jazz che è dove tutte queste si uniscono. È la polifonia, il dialogo consapevole tra le linee del pianoforte di Danilo Tarso, del contrabbasso di Nicolò Masetto e della batteria di Giovanni Iacovella.

In questo lavoro, Danilo Tarso presenta una parte di composizioni che guardano a sonorità e suggestioni provenienti dalla musica del XX secolo e dalla secolare letteratura per pianoforte e strumenti a tastiera, insieme a musiche che, a partire da una semplice traccia scritta, lasciano maggiore spazio all’improvvisazione e all’interplay in favore di interessanti ed imprevedibili sviluppi collettivi. Infine ci sono brani che invece sono più orientati alla contaminazione e all’incontro con altre tradizioni musicali.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 15, Ridotto* € 12

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 2 €.

PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI, SALENTO SWING PEOPLE

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole di danza, disabili e accompagnatori, gruppi (min. 8 persone) e soci “Salento Swing People”.

Posto Unico (senza assegnazione di posto): 10 €

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti serali della Camerata Salentina con i propri bimbi è ora più facile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.

