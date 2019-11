I progetti di solar-konzept nella provincia di Brindisi all’insegna della trasparenza e per lo sviluppo green della Puglia

Allo studio un’iniziativa di cooperazione sociale aperta alla partecipazione dei cittadini pugliesi per i progetti solar-konzept

BRINDISI – solar-konzept Italia ha presentato 6 progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nella provincia di Brindisi, avviando le procedure previste per la loro valutazione da parte delle amministrazioni del territorio. I progetti sono in aree prive di vincoli e per ciascuno sono previsti interventi di mitigazione e di compensazione adeguati. Per ciascuna iniziativa è stata creata una società quale soggetto proponente: Guarini srl, Ricchiuti srl, Tuturano srl, Depalma srl, Baroni srl e Sicilia srl, per le loro diverse caratteristiche e per la finanziabilità dei progetti stessi.

Un gruppo europeo con un forte impegno verso l’Italia

solar-konzept Italia fa parte dell’omonimo gruppo europeo che ha sviluppato impianti fotovoltaici con soluzioni innovative di carattere sociale, ambientale e paesaggistico in Italia, con 11 già impianti realizzati sul territorio nazionale, oltre a quelli in Germania, Olanda e Grecia.

Amministratori e soci di solar-konzept Italia sono Andrea Cristini e Nikolaus von Einem. Cristini, pugliese, è Ingegnere meccanico con una vita, lavorativa, dedicata alle fonti rinnovabili. von Einem è laureato in scienza ambientale alla ETH Zurigo ed è coinvolto in vari progetti in Germania e in Italia per i quali detiene ancora oggi la gestione amministrativa.

Innovazione sociale, anche in Puglia

A Giebelstadt, in Germania solar-konzept nel 2008 ha realizzato un progetto innovativo di coinvolgimento sociale – con quote a partire da soli 500 euro – grazie al quale ai cittadini è stata offerta la possibilità di partecipare agli utili che l’impianto produrrà nel corso degli anni, producendo energia pulita.

solar-konzept sta lavorando ad una soluzione analoga da applicare sul mercato italiano a partire dal 2020 e sul territorio pugliese e invita i cittadini interessati a saperne di più a scrivere all’indirizzo investiabrindisi@solar-konzept.it.

“Il nostro obiettivo è offrire al cittadino locale la possibilità di partecipare a un progetto in qualità di socio, in modo da integrare i progetti nell’economia diffusa dei territori” dichiara Nikolaus von Einem.

Ambiente e territorio

Il fotovoltaico contribuisce in modo sostanziale alla gestione dell’emergenza climatica, in quanto permette la produzione di energia senza il ricorso a fonti fossili e con il minimo impatto di Co2.

Gli impianti fotovoltaici non solo non distruggono la terra ma come dimostra lo studio della Regione Piemonte “Monitoraggio degli effetti del fotovoltaico a terra sulla fertilità del suolo e assistenza tecnica”, migliorano le condizioni generali dei terreni utilizzati. Nelle conclusioni dello studio si evidenzia infatti che “alla luce dei risultati emersi dalle elaborazioni si può affermare che gli effetti delle coperture (ndr: fotovoltaiche) siano tendenzialmente positivi”.

I progetti di solar-konzept includono interventi di sperimentazione agricola integrata e di rimboschimento, come previsto dal regolamento provinciale, oltre che specifiche fideiussioni a garanzia delle attività di completo ripristino delle aree a fine vita dei progetti.

Afferma Nikolaus Von Einem: “Solar Konzept ha come priorità un’azione coordinata con i territori coinvolti per accelerare la cosiddetta transizione energetica in modo da conseguire una reversione dei problemi climatici che colpiscono il nostro amato pianeta”.

Dialogo con i cittadini, le associazioni e le istituzioni

Con riferimento alle polemiche alimentate nel brindisino secondo le quali il fotovoltaico minaccerebbe l’attività agricola e il paesaggio, solar-konzept, consapevole delle preoccupazioni, intende rassicurare sul fatto che i propri impianti verranno realizzati con la massima attenzione a entrambi gli aspetti, attraverso soluzioni a tutela della biodiversità e con interventi di mitigazione visiva in grado di ridurre al massimo l’impatto paesaggistico.

“Operiamo in modo trasparente e siamo aperti al dialogo con le comunità locali per individuare soluzioni di sviluppo sostenibile sotto i profili ambientale, economico e sociale – dichiara Andrea Cristini – e in quest’ottica abbiamo avviato una serie di incontri con le associazioni ambientaliste e con le associazioni del comparto agricolo e siamo interessati ad incontrare le amministrazioni locali per individuare soluzioni condivise anche ed eventualmente per il recupero di alcune zone oggi classificate come siti inquinati ma non utilizzabili per impianti di energie rinnovabili”.

solar-konzept è un gruppo europeo con oltre 10 anni di esperienza nella costruzione di impianti fotovoltaici. In Europa opera in Germania, Italia, Olanda e Grecia dove ha realizzato e gestisce oltre 40 impianti. In Italia il Gruppo è presente con solar-konzept Italia e 11 impianti fotovoltaici realizzati. solar-konzept è da sempre impegnata nell’applicazione di soluzioni eco – sostenibili sotto i profili della riduzione dell’impatto ambientale e della mitigazione paesaggistica. solar-konzept Italia opera dalle due sedi di Milano e Bolzano ed è guidata da Andrea Cristini e Nikolaus von Einem, entrambi soci.