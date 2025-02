“I Cioccolati del Mediterraneo”, dal 14 al 16 febbraio a Maglie

La terza edizione del Salone “I Cioccolati del Mediterraneo” è un’occasione per conoscere l’affascinante mondo del cacao e del cioccolato

MAGLIE (LE) – Dal 14 al 16 febbraio 2025 a Maglie, nel cuore del Salento, si terrà la terza edizione del Salone “I Cioccolati del Mediterraneo” . Si tratta di un’occasione per approfondire l’affascinante mondo del cacao e del cioccolato sotto la guida degli esperti Chocolate Taster dell’associazione nazionale Compagnia del Cioccolato e con il contributo di importanti cioccolatieri italiani e internazionali.

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà presso il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto, il 15 e 16 febbraio, con una cena d’apertura a tema cioccolato venerdì 14 febbraio.

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Lecce con il sostegno della Camera di Commercio di Lecce, è incentrata sulla promozione della cultura del cioccolato di qualità.

8 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE AL SALONE “I Cioccolati del Mediterraneo”

Innanzitutto per vivere un San Valentino alternativo, con la serata “Choco & Love Dinner”, condividendo con i commensali un menu d’alta cucina a cura di Maglio Eventi, il cui filo conduttore sarà proprio il cacao, dall’antipasto al dolce.

Per partecipare a oltre 25 degustazioni guidate dai chocotaster della Compagnia del Cioccolato, alla presenza di cioccolatieri quali Guido Gobino dell’omonima azienda piemontese, Simone Sabaini di Sabadì dalla Sicilia. E ancora Johonny Spagnolo di Aroko Chocolate dal Veneto, Jaume Martorell di Chocolates Maüa dalle Isole Baleari e Aris Flokas di Kakau Worship dalla Grecia. A rappresentare il Salento, Maurizio, Vincenzo e Matteo Maglio di Maglio Arte Dolciaria, azienda con sede a Maglie. Le degustazioni sono libere, fino ad esaurimento posti in sala.

Per analizzare gli abbinamenti tra cioccolato e birre, distillati, vini del territorio quali B94, Birra Salento, Distilleria Greco Caroppo dal 2022, Gin Gina, Renata Vodka, Produttori Vini Manduria e Azienda Vitivinicola Francesco Candido. Spazio a cura dei professionisti di Anag Puglia (Associazione Nazionale Degustatori Grappe e Acquaviti) e della Compagnia del Cioccolato.

Per approfondire l‘origine e i territori del cacao più prezioso insieme a un’ospite d’onore, l’agronoma Iraima Chacon de Ramirez da Caracas, che ha dedicato l’intera carriera a progetti di salvaguardia e diffusione del pregiato cacao venezuelano.

In aggiunta per assistere alla proclamazione e assegnazione della Tavoletta d’Oro, il riconoscimento più prestigioso del settore in Italia, assegnato dalla Compagnia del Cioccolato

Per far conoscere ai bambini la filiera del cioccolato attraverso il divertente appuntamento “L’ora della merenda” (età 6-10 anni) su prenotazione

Per scoprire poi i segreti del cioccolato in pasticceria con le masterclass a cura del pastry chef Alessandro Franchini su prenotazione

Per accrescere inoltre la propria cultura sul cioccolato, in un clima festoso, e diventare consumatori consapevoli di un prodotto straordinario e prezioso.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

SOLO la cena del 14 febbraio e gli appuntamenti L’ora della Merenda e Masterclass “Cioccolato & Pasticceria” sono su prenotazione whatsapp al n. 3446972390 o email info@cioccolatidelmediterraneo.com

La cena del 14 febbraio è l’UNICA iniziativa a pagamento.