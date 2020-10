Grotte di Castellana, Speleonight e Speleofamily nel fine settimana

Le speciali visite previste sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre

GROTTE DI CASTELLANA (BA) – Un fine settimana dedicato ad esplorare le Grotte di Castellana (BA) con le speciali visite Speleonight e Speleofamily. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia, accoglierà i visitatori con le tradizionali visite guidate ma anche con le esclusive attività a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni del protocollo di sicurezza anticontagio.

L’appuntamento con Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico, esclusiva visita da percorrere parzialmente al buio e con solo le luci sui caschetti, è fissato per sabato 31 ottobre (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00). La visita Speleofamily, dedicata alle famiglie con bambini dai 5 anni in su, invece, consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico ed è un’esplorazione multisensoriale con la sola luce dal proprio caschetto. Questa speciale visita pensata anche per i più piccoli è prevista sabato 31 ottobre ore 18:30 (incontro ore 18:00), domenica 1° novembre ore 10:30 (incontro ore 10:00) e ore 15:30 (incontro ore 15:00). Per entrambe le visite è necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it o telefonando al numero 080.4998211.

Per tutto il weekend, inoltre, proseguiranno regolarmente le visite guidate delle grotte secondo i seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 (sabato 31 ottobre anche alle ore 18:00); visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 11:30, 13:00, 14:30, 17:00. Mentre a partire da lunedì 2 e fino a domenica 15 novembre gli orari di visita proseguiranno secondo il seguente calendario: visita completa in lingua italiana alle ore 10:00 e alle ore 12:00, con possibilità per i gruppi di almeno 20 persone di prenotare tour fuori programma in italiano, inglese, tedesco e francese contattando la segreteria (segreteria@grottedicastellana.it – 080.4998211). I biglietti per le visite guidate sono acquistabili direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana, prima dell’inizio del tour. Durante la visita è anche possibile utilizzare l’applicazione “Grotte di Castellana – Guida in italiano, inglese e LIS”, guida contenente audio in italiano, in inglese e video in LIS e utilizzabile offline sul proprio dispositivo mobile seguendo le indicazioni installate lungo l’itinerario.

A seguito del DPCM 24 ottobre 2020 contenente misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, invece, è stata annullata la replica prevista per sabato 31 ottobre dello spettacolo Hell in the Cave.

Maggiori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it