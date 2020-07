Grotte di Castellana: bene la riapertura, ritorna Speleonight

Sabato 11 alle ore 20:00 torna la visita Speleonight

CASTELLANA GROTTE (BA) – Buona la ripartenza per le Grotte di Castellana (Ba), che da venerdì 26 giugno sono ufficialmente aperte al pubblico dopo ben tre mesi di stop forzato per il contenimento del contagio da Covid-19. Circa 4300 i turisti presenti in Puglia che non hanno voluto perdere l’occasione di visitare il complesso carsico, tra i siti turistici più importanti della regione, nei primi dieci giorni di apertura. Già 1500 erano stati nel primo fine settimana dal 26 al 28 giugno.

Positivo il riscontro del Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl (presidente Victor Casulli, vicepresidente Francesco Manghisi e consigliera Maria Lacasella): “È stata una grande emozione per noi poter riaprire le grotte e siamo contenti di aver ricevuto tanta attenzione da parte dei turisti già nei primissimi giorni, anche considerando il lungo lavoro di pianificazione messo in atto per offrire una visita in sicurezza ma allo stesso tempo piacevole. Quelli registrati in questi giorni sono numeri che per ovvie ragioni non sono paragonabili a quelli degli anni precedenti, ma lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione, anche in vista delle tante richieste che riceviamo ogni giorno”.

Sabato 11 luglio (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00), inoltre, torna Speleonight, una esclusiva visita delle grotte con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, che consente di rivivere le sensazioni dei primi esploratori. I visitatori sono equipaggiati con casco, bomboletta e illuminazione ad acetilene e percorrono un tragitto alternativo, anche al buio, che consente di osservare con occhi nuovi le concrezioni, ascoltare i rumori amplificati dal silenzio assoluto, osservare la piccola fauna che popola le cavità. Speleonight è prenotabile scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it o telefonando a 080.4998211.

Oltre agli appuntamenti speciali, le Grotte di Castellana sono visitabili ogni giorno nei seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00. Possibilità di prenotare visite anche in tedesco e in francese.

I biglietti per le visite guidate possono essere acquistati on line sul circuito TicketOne o presso i rivenditori autorizzati, fino alla mezzanotte del giorno prima del tour desiderato, o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it. Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.