Giornate FAI di Primavera in Puglia: il 26 e 27 marzo la XXX edizione

PUGLIA – Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere”: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni”. Un traguardo esaltante, che tuttavia non potrà essere solo una festa. Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che riflette la nostra identità, testimonia la nostra storia e rinsalda i valori del vivere civile. In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione? I monumenti, il paesaggio, le opere d’arte raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità.

Mai come quest’anno, allora, le Giornate FAI mostrano il loro più autentico spirito civico ed educativo, che è nella missione del FAI: visitare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari del FAI sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e riflettere su quanto può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato, ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, e con l’umanità tutta. Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti gli italiani a conoscerlo e frequentarlo: questa è la missione del FAI, che proprio in questi tempi bui, in queste Giornate FAI, trova un senso ancor più profondo e una funzione ancor più necessaria e urgente.

Il FAI, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei Beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese.

Un weekend per riconnetterci alla storia e alla cultura dell’Italia, che permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore.

La Delegazione FAI di Lecce ha pensato di dedicare gli itinerari di quest’edizione alla storia economica del tabacco nel Salento (con fuori programma speciale Venerdì 25 Marzo) e alle perle medievali di Lecce e Alessano.

Il Gruppo FAI Salento Jonico apre le porte delle Confraternite di Gallipoli strettamente legate ai Riti della Settimana Santa.

Immancabile l’apertura e la visita al cuore millenario del Salento: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene FAI.

Le Giornate FAI di Primavera si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97).

A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita. Per alcuni luoghi, la prenotazione online è consigliata perché garantisce l’accesso alla visita.

Sarà inoltre possibile sostenere ulteriormente la Fondazione con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d’arte e natura italiano che permette di godere di vantaggi dedicati. In occasione delle Giornate di Primavera, gli iscritti FAI potranno beneficiare di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

XXX edizione delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA PROGRAMMA

FAI… LE VIE DEL TABACCO

SABATO 26 MARZO

LECCE – MAGAZZINO CONCENTRAMENTO TABACCHI – Ex Manifattura Tabacchi – Via Dalmazio Birago dalle 09:00 alle 17:00 (partenza ultima visita alle 16:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo C. De Giorgi di Lecce

GALLIPOLI – CONFRATERNITA E ORATORIO DEL SS CROCIFISSO – Riviera Nazario Sauro, 133 dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

GALLIPOLI – CONFRATERNITA DELLA PURITA’ E CHIESA DI S. MARIA DELLA PURITA’ – Riviera Nazario Sauro dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Quinto Ennio di Gallipoli

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Visite CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA: ogni 30 minuti, a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Ferraris – De Marco – Valzani di San Pietro Vernotico e dell’IC Elisa Springer di Surbo

Visite CERRATE ALL’APERTO: alle 12:15 a cura dello Staff FAI.

CAMPI SALENTINA – LA FABBRICA (MUSEO DELLE TABACCHINE) – Via Luca Rosati 5 dalle 16:00 alle 20:00 (partenza ultima visita alle 19:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Presta Columella di Lecce

SPECCHIA – VILLAGGIO CARDIGLIANO – Strada provinciale Miggiano Taurisano dalle 09:30 alle 13:30 (partenza ultima visita alle 13:00)

Visite a cura dei Volontari FAI e degli Eredi di Giovanni Greco

FAI… PERLE MEDIEVALI

LECCE – CHIESA DEI SANTI NICCOLÒ E CATALDO E CIMITERO MONUMENTALE – Viale San Nicola

dalle 09:30 alle 12:30 (partenza ultima visita alle 12:00)

Visite a cura dei Volontari FAI, degli studenti Università del Salento e degli Apprendisti Ciceroni Liceo Virgilio-Redi di Lecce

ALESSANO – INSEDIAMENTO RUPESTRE DI MACURANO – Sp 210 dalle 15:00 alle 18:00 (partenza ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS G. Salvemini di Alessano

ALESSANO – CHIESA DI SANTA BARBARA – Montesardo (Frazione di Alessano), Via Santa Barbara dalle 15:00 alle 18:00 (partenza ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo G. Stampacchia di Tricase

FAI… LA SETTIMANA SANTA DI GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico)

GALLIPOLI – CONFRATERNITA DEL CARMINE E ORATORIO CONFRATERNALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DEL MONTE CARMELO E DELLA MISERICORDIA – Via Carmine Fonto’, 2

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS A. Vespucci di Gallipoli

GALLIPOLI – CONFRATERNITA E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI – Riviera Nazario Sauro, 123 dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS Sofia Stevens di Gallipoli

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS Polo 2 di Gallipoli

FAI… LE VIE DEL TABACCO

DOMENICA 27 MARZO

LECCE – MAGAZZINO CONCENTRAMENTO TABACCHI Ex Manifattura Tabacchi – Via Dalmazio Birago dalle 09:00 alle 17:00 (partenza ultima visita alle 16:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo C. De Giorgi di Lecce

SPECCHIA – VILLAGGIO CARDIGLIANO – Strada provinciale Miggiano Taurisano dalle 09:30 alle 13:30 (partenza ultima visita alle 13:00)

Visite a cura dei Volontari FAI e degli Eredi di Giovanni Greco

FAI… PERLE MEDIEVALI

GALLIPOLI – CONFRATERNITA DELLA PURITA’ E CHIESA DI S. MARIA DELLA PURITA’ – Riviera Nazario Sauro dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Quinto Ennio di Gallipoli

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) – S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)

Visite CERRATE – ABBAZIA E MASSERIA: ogni 30 minuti, a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Ferraris – De Marco – Valzani di San Pietro Vernotico e dell’IC Elisa Springer di Surbo

Visite CERRATE ALL’APERTO: alle 12:15 a cura dello Staff FAI.

MESSA IN RITO BIZANTINO: alle 18:00

FAI… LE VIE DEL TABACCO

FUORI PROGRAMMA

LECCE – ISTITUTO PRESTA COLUMELLA – Via San Pietro in Lama Venerdì 25 Marzo 2022

dalle 09:00 alle 13:00 (partenza ultima visita alle 12:30), Visite riservate alle Classi Amiche FAI dalle 16:00 alle 17:00 (partenza ultima visita alle 16:30), Visite su prenotazione

dalle 17:00 alle 20:00 gli Esperti raccontano Le Vie del tabacco, Incontri a numero chiuso e su prenotazione. Seguirà aperitivo offerto dall’Istituto Presta – columella

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Presta Columella di Lecce

PER PRENOTAZIONI: 320 0689461 – lecce@delegazionefai.fondoambiente.it

CAMPI SALENTINA – LA FABBRICA (MUSEO DELLE TABACCHINE) – Via Luca Rosati 5 dalle 16:00 alle 20:00 (partenza ultima visita alle 19:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS Presta Columella di Lecce

ALESSANO – INSEDIAMENTO RUPESTRE DI MACURANO – Sp 210 dalle 09:30 alle 13:30 (partenza ultima visita alle 13:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS G. Salvemini di Alessano

ALESSANO – CHIESA DI SANTA BARBARA – Montesardo (Frazione di Alessano), Via Santa Barbara dalle 09:30 alle 13:30 (partenza ultima visita alle 13:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo G. Stampacchia di Tricase

FAI… LA SETTIMANA SANTA DI GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico)

GALLIPOLI – CONFRATERNITA DEL CARMINE E ORATORIO CONFRATERNALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DEL MONTE CARMELO E DELLA MISERICORDIA – Via Carmine Fonto’, 2

dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni IISS A. Vespucci di Gallipoli

GALLIPOLI – CONFRATERNITA E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI – Riviera Nazario Sauro, 123 dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS Sofia Stevens di Gallipoli

GALLIPOLI – CONFRATERNITA E ORATORIO DEL SS CROCIFISSO – Riviera Nazario Sauro, 133 dalle 10:00 alle 13:00 (ultima visita alle 12:40) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:40)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS Polo 2 di Gallipoli

FAI… LA SETTIMANA SANTA DI GALLIPOLI (a cura Gruppo FAI Salento Jonico)

GALLIPOLI – CHIESA DEL SS. ROSARIO – Riviera Nazaro Sauro – Isola Del Centro Storico Di Gallipoli

Domenica 26 Marzo 2022, ore 20:00, Concerto Pieta’ Signore! I Riti della Settimana Santa di Gallipoli tra musica e poesia

PER PRENOTAZIONI (ENTRO 25.03.2022, RISERVATE AGLI ISCRITTI FAI, INGRESSO GRATUITO): 320 1434663 – salentojonico@gruppofai.fondoambiente.it

Tutti i dettagli, con l'elenco dei luoghi aperti, gli orari, e le modalità di partecipazione e prenotazione su

https://fondoambiente.it/IL-FAI/GRANDI-CAMPAGNE/GIORNATE-FAI-DI-PRIMAVERA/I-LUOGHI-APERTI/?search=lecce

Per informazioni:

DELEGAZIONE FAI DI LECCE

3398411669 lecce@delegazionefai.fondoambiente.it

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE

0832 361176

faicerrate@fondoambiente.it

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti, l’accesso è consentito alle sole persone in possesso di Green Pass Rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2. Il Green Pass non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei 12 anni e per i soggetti esenti in base a idonea certificazione medica.