Gallipoli, “Rodari e il Mare”: il 17 maggio webinar per le scuole

L’evento, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, introduce il Prologo on line della 9^ edizione della Settimana della Cultura del Mare, che si svolgerà quest’anno dal 5 all’11 luglio a Gallipoli

GALLIPOLI – Prende il via lunedì 17 maggio, con l’appuntamento esclusivamente online dal titolo “Rodari e il Mare”, il Prologo della 9^ edizione della Settimana della Cultura del Mare, l’evento annuale, organizzato dall’Associazione Puglia&Mare di concerto con il Comune di Gallipoli, dedicato alla valorizzazione del mare attraverso le arti, i mestieri, i saperi e le tradizioni legati all’elemento acqua.

Il webinar, rivolto agli scolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sarà incentrato, nel centenario della sua nascita, sulla figura di Gianni Rodari, autore, per grandi e piccini, di molti racconti sul mare, ed è organizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca di Tuglie.

Lo slittamento della nona edizione della Settimana della Cultura del Mare ha imposto di anticipare i tradizionali laboratori scolastici, normalmente svolti in settembre, e di cambiarne le modalità, utilizzando la fruizione esclusivamente online. Di seguito gli altri due appuntamenti:

19 maggio – IL MARE DEL REALE per gli allievi della scuola secondaria di primo grado, con gli esperti dell’Associazione Emys di Gallipoli. Il rispetto dell’ambiente, i cui ecosistemi sono a rischio, sarà trattato dagli esperti con la proiezione di immagini di flora e fauna dei mari tropicali di cui è autore Giuseppe Caridi.

20 maggio – IL MARE DI PLASTICA per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’Obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030 – conservazione sostenibile del mare e degli Oceani – con gli esperti dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo

La Settimana della Cultura del Mare, giunta alla sua IX edizione nel 2020, era inizialmente programmata come di consueto per l’ultima settimana di settembre dell’anno scorso, ed è stata riprogrammata a causa dell’emergenza sanitaria che ha travagliato il nostro Paese e ancora attanaglia il mondo. Si svolgerà dal 5 all’11 luglio 2021 e si articolerà in mostre, incontri, visite guidate, degustazioni, pubblicazioni, convegni e la conclusione con la consegna dei Premi Vela Latina. Tutti gli appuntamenti sono programmati secondo il format tradizionale dell’evento, ma anche con una forte componente innovativa e lo svolgimento di interazioni on line.

Il programma sarà comunicato in dettaglio successivamente, ma si può anticipare che sarà vario e ricco sia nella componente degli appuntamenti in presenza che saranno organizzati nel rispetto delle norme ant-covid, sia per gli appuntamenti in streaming sulle piattaforme social digitali.

Aggiornamenti e contatti su:

settimanadellaculturadelmare.it

Facebook https://www.facebook.com/pg/settimanaculturadelmaregallipoli

Instagram https://www.instagram.com/settimanaculturamare