FS Italiane, linea Napoli – Bari: approvato progetto definitivo tratta Hirpina – Orsara

Dal Commissario straordinario di Governo, con Ordinanza n. 47 per nuovo tracciato di circa 25 chilometri, in galleria importo oltre 1,5 miliardi di euro pubblicato avviso preinformazione avvio procedure negoziali sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)

ROMA – Ulteriore passo in avanti nella realizzazione della nuova linea Napoli – Bari.

Il progetto definitivo della tratta Hirpinia – Orsara, secondo lotto della Apice – Orsara, è stato approvato dal Commissario straordinario di Governo, nonché AD e DG di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con l’Ordinanza n. 47.

L’avviso di preinformazione per l’avvio delle procedure negoziali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Il finanziamento dell’intervento, valore oltre 1,5 miliardi di euro, è previsto nell’aggiornamento 2018–2019 del Contratto di Programma 2017–2021 parte investimenti, il cui iter autorizzativo è prossimo alla conclusione.

Il tratto Hirpinia – Orsara è uno dei lotti più importanti dell’itinerario Napoli – Bari. Il tracciato in galleria, circa 25 chilometri, consentirà di completare il collegamento fra la futura stazione di Hirpinia, in territorio campano, e quella di Orsara, in territorio pugliese, con benefici in termini di capacità di traffico e riduzione dei tempi di viaggio per treni passeggeri e merci.

L’appalto del secondo e terzo lotto della tratta Frasso Telesino – Vitulano (tratta Telese – San Lorenzo e San Lorenzo – Vitulano) è stato aggiudicato il 5 giugno 2020. A breve, in linea con la programmazione prevista dal Commissario straordinario di Governo, saranno consegnati i lavori delle tratte Frasso Telesino – Telese e Apice – Hirpinia.

Proseguono regolarmente le attività di cantiere per i lotti Napoli – Cancello e Cancello – Frasso Telesino. Per la Orsara – Bovino, ultimo lotto della Napoli – Bari, è in fase di chiusura la Conferenza di Servizi, a cui seguirà l’avvio delle attività negoziali.

Il miglioramento delle connessioni ferroviarie fra la Regione Puglia e le Province più interne della Regione Campania alla linea AV/AC Milano – Roma – Napoli è il primo passo di un ampio processo di integrazione e di sostegno allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, connettendo due aree, quella campana e quella pugliese, che da sole rappresentano oltre il 40% della produzione meridionale.

La nuova linea Napoli – Bari, valore di 6,2 miliardi di euro, è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavo – Mediterraneo. Nel 2026, alla conclusione dei lavori, l’opera faciliterà gli spostamenti da Bari verso Napoli e Roma, riducendo i tempi di viaggio: da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore. Sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio grazie all’apertura, per fasi, dei nuovi tratti di linea, con l’avvio del nuovo collegamento diretto Napoli – Bari nel 2023.