Fino a domenica la “Fiera del Mare” al Molo Sant’Eligio

DOMANI domenica ultimo giorno per visitare al Molo Sant’Eligio, con ingresso gratuito, la Fiera del Mare una esposizione dedicata al mare, alla enogastronomia e alle Istituzioni

TARANTO – Ultimo giorno (DOMANI DOMENICA 6 settembre) per visitare la Fiera del Mare, la ricca esposizione con 18.000 metri quadrati al Molo Sant’Eligio di Taranto, direttamente sulla rada del Mar Grande, nel cuore del Centro storico di Taranto.

Ci sono tantissimi stand suddivisi in quattro aree tematiche: Area imbarcazioni; Area accessori nautica, motori e sport; Area Forze dell’Ordine, Istituzioni e Associazioni; Area Food: Cibo diffuso e shop.

Questa seconda edizione della Fiera del Mare di Taranto, una manifestazione ritornata in auge l’anno scorso dopo decenni di assenza, ha voluto soprattutto rappresentare la voglia di una intera comunità di guardare con positività e speranza al futuro, nonostante la pandemia Covid-19 della scorsa primavera.

Operatori del mare di tutti i settori, Istituzioni, aziende, associazioni culturali, tutti insieme per quattro giorni al Molo Sant’Eligio per dare un forte segnale di coesione del territorio, quella “voglia di esserci”, di volersi impegnare per il rilancio dell’economia e per la ripresa di una comunità dopo un periodo particolare.

Così nella giornata di venerdì, nelle acque antistanti la fiera, c’è stata una suggestiva esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare che ha visto impegnati insieme una motovedetta della Guardia Costiera, l’associazione Radio CB help 27 Ginosa, le unità cinofile di Scuola Cani Salvataggio Nautico, e autisti e soccorritori. È stato un evento emozionante che ha ben rappresentato lo spirito di coesione che deve animare una comunità nei momenti meno facili per portare a casa un risultato importante, in questo caso il salvataggio di una vita!

La Fiera del Mare è aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito, la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 22.00.

Per visitare la Fiera del Mare, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid-19, è necessario iscriversi all’evento tramite una web app disponibile sul sito www.fieradelmaretaranto.it: si riceve così un codice che dovrà essere mostrato all’info point all’ingresso e all’uscita quando si lascerà la manifestazione. Gli addetti All’info point sono comunque disponibili per assistere coloro che non disporranno del codice.

Sono misure straordinarie messe in atto dalla Fiera del Mare per garantire a tutti, visitatori, espositori e staff, di vivere l’evento in piena serenità. Per lo stesso motivo i volontari della Protezione Civile Regionale, oltre a fornire una mascherina di comunità a tutti i partecipanti, aiuteranno a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme anti Covid-19.

La Fiera del Mare è organizzata dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, con il patrocinio della Provincia di Taranto e del Comune di Taranto, e in collaborazione con Inail Direzione Regionale Puglia, Protezione Civile Regione Puglia, Assonautica, Distretto Magna Grecia e Apulian Life Style.