Fiera del Levante: grande successo del convegno informativo sulla prevenzione alle droghe

Ecco com’è andata

BARI – In occasione del Meeting del Volontariato si è tenuto l’incontro ” Io non dipendo. Mi informo, m’impegno e prevengo”.

Si è svolto, all’interno degli incontri della Fiera del Levante di Bari, il convegno intitolato “Io non dipendo. Mi informo, m’impegno e prevengo”, organizzato dall’associazione Dico NO alla droga Puglia, in collaborazione con il Meeting del Volontariato 2019 .

Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool per tutti i cittadini che hanno partecipato. L’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe, ormai constato, è l’informazione, in quanto, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” e per questo i volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia, da tempo si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza.

Dopo i saluti moderati dall’Avvocato Marilena Mele è stata introdotta la presidente dell’associazione, l’avvocatessa Barbara Fortunato, impegnata da tempo nell’organizzazione di occasioni di incontro con il pubblico come questa e che ha dato il via ad una campagna di incontri all’interno delle scuole, dove incontreranno i ragazzi del territorio.

Durante il convegno hanno dato il loro contributo il dottor Giuseppe Poggi, commissario della sezione Antidroga di Bari, il Dott. Giuseppe Cascella, consigliere comunale di Bari, il Dottor Leonardo Prascina genetista e biotecnologo, l’Avvocato Nicola Favia, Presidente della Sezione AIA di Bari, l’Avvocato Ilaria Tornesello, Sostituto Giudice Sportivo F.I.G.C. di Bari e il Sig. Giuseppe Ingrassia, presidente dell’associazione “Famiglie per i tossicondipendenti”.

Al termine della tavola rotonda è seguita la distribuzione degli opuscoli della campagna “La verità sulla droga” svolta dai volontari che hanno consegnato il materiale informativo a tutte le persone presenti alla Fiera del Levante.

Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it.