Torna la “Festa d’autunno e dei frutti dimenticati 2025” a Castellana Grotte

Sabato 11 e domenica 12 ottobre in Piazza Nicola e Costa enogastronomia, spettacoli e cultura con la “Festa d’autunno e dei frutti dimenticati 2025”

CASTELLANA GROTTE (BA)- Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, al via la “Festa d’autunno e dei frutti dimenticati 2025”. In pieno movimento la macchina organizzativa, per l’evento di enogastronomia, spettacoli e musica, che si terrà a Castellana sabato 11 e domenica 12 ottobre per degustare i prodotti di stagione e le bontà tipiche del territorio.

Su piazza Nicola Costa e Corso Italia, saranno allestiti stand e bancarelle di castagne, marroni, fritti dimenticati, vini locali, e non potranno mancare i frutti di una volta, come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, lazzeruole, carrube, mele cotogne, nespole, marroni, noci a cui la manifestazione è dedicata.

Tra l’altro grazie alla collaborazione dei vivai locali, sarà allestito un vero e proprio giardino con piante dei frutti di una volta e con il contributo dell’Istituto Alberghiero “Consoli” di Castellana, saranno riproposte antiche ricette. Non mancheranno degustazioni guidate e laboratori per conoscere e gustare i frutti autunnali minori, “Le marmellate di una volta” e i “biscotti della nonna”

Il programma della Festa, organizzata dalla Pro Loco, con il Patrocinio della Regione Puglia, e del Comune in collaborazione con l’Istituto Alberghiero e “Trullando”, prevede una serie di iniziative culturali (dibattiti, visite guidate, mostre tematiche), intrattenimenti musicali e spettacoli itineranti in collaborazione con associazioni ed istituzioni del territorio. Sulla pagina facebook “Pro Loco Castellana “don Nicola Pellegrino” gli appuntamenti della due giorni castellanese.

Info Pro Loco: 331.6700270