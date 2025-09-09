Femminile Sovraesteso, la nuova rassegna culturale a Bari

Presso Spine Bookstore c/o Officina degli Esordi a Bari, da settembre a dicembre 2025, la prima edizione di Femminile Sovraesteso, la rassegna culturale tra lettura, confronto e creatività

BARI – “Le parole hanno peso. Le storie hanno forza. La lettura può essere un atto di trasformazione.”

Con questa visione prende vita a Bari la prima edizione di Femminile Sovraesteso, un progetto che da settembre a dicembre 2025 offrirà alla città una rassegna di eventi culturali dedicati ai temi del genere, dell’identità e della rappresentazione delle donne nella letteratura e nella cultura.

L’iniziativa, ideata dal Collettivo Bandelle ETS e Ilenia Caito e realizzata in collaborazione con l’associazione culturale SPINE e Liberaria Editrice, è sostenuta dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico Futura. La Puglia per la parità – 3ª edizione.

Perché nasce la rassegna

Femminile Sovraesteso nasce dal bisogno di costruire uno spazio inclusivo in cui i libri diventino strumenti di confronto e crescita collettiva.

L’obiettivo è promuovere la parità di genere, dare visibilità a narrazioni alternative e stimolare il dialogo intergenerazionale, affinché la lettura diventi una pratica sociale capace di connettere esperienze individuali e collettive.

Gli ospiti e i contenuti

Il calendario porterà a Bari voci di scrittrici, studiose e artiste che arricchiranno il dibattito con esperienze e linguaggi diversi:

Cleo Bissong, fumettista e illustratrice pubblicata da Coconino Press, presenterà la sua ultima opera, affrontando con sensibilità temi legati all’identità e al corpo.

Giorgia Antonelli, editrice e docente, guiderà un incontro dedicato alle scrittrici del ’900, restituendo la forza e l’attualità delle loro parole.

Sara Mastrodomenico, esperta di letteratura per l’infanzia, condurrà un approfondimento sul ruolo delle protagoniste femminili negli albi illustrati e sul potere delle storie rivolte ai più piccoli.

Ottoeffe, illustratrice e artista visiva, accompagnerà il pubblico in un laboratorio creativo di collage, trasformando la riflessione sui temi di genere in un’esperienza artistica condivisa.

Ilenia Caito, promotrice della lettura e curatrice di percorsi di libroterapia, proporrà un laboratorio ispirato a Quaderno Proibito di Alba De Céspedes, per sperimentare la lettura come occasione di introspezione e cambiamento.

Il programma (settembre – dicembre 2025)

Tutti gli eventi si svolgeranno presso SPINE Bookstore c/o Officina degli Esordi (via F. Crispi 5, Bari), con ingresso gratuito su prenotazione.

10 settembre – Guastafeste, gruppo di lettura

23 settembre – Le protagoniste del Secolo, incontro con Giorgia Antonelli

30 settembre – Guastafeste, gruppo di lettura

3 ottobre – Presentazione di Ma Siamo ancora qui a parlarne? con Cleo Bissong

21 ottobre – Guastafeste, gruppo di lettura

28 ottobre – Quaderno Proibito, percorso di libroterapia con Ilenia Caito

4 novembre – Guastafeste, gruppo di lettura

19 novembre – Cosa fanno le bambine?, incontro con Sara Mastrodomenico

29 novembre – Laboratorio di collage artistico con Ottoeffe

2 dicembre – Guastafeste, gruppo di lettura

29 dicembre – Una stanza tutta per ballare, evento conclusivo

Un progetto per la parità di genere

La rassegna è stata selezionata e finanziata dal Consiglio regionale della Puglia attraverso l’Avviso Futura. La Puglia per la parità, che sostiene iniziative innovative capaci di contrastare stereotipi, valorizzare le differenze e favorire l’inclusione attraverso la cultura.

Femminile Sovraesteso è ideato dal Collettivo Bandelle ETS, realtà nata a Bari dall’esperienza dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito e oggi iscritta al RUNTS, in collaborazione con SPINE Bookstore e Liberaria Editrice, partner culturali impegnati nella promozione della lettura e dell’editoria indipendente.

Dove: SPINE Bookstore c/o Officina degli Esordi, via F. Crispi 5 – Bari

Ingresso gratuito con prenotazione