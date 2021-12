Ensemble Calixtinus per “Il Cammino Celeste – Winter” a Giuggianello

GIUGGGIANELLO (LE) – Dopo tre serate a Caprarica di Lecce, mercoledì 29 dicembre (ore 21 – ingresso gratuito con super green pass e prenotazione obbligatoria – 3392063444 – info@ilcamminoceleste.it) nella Chiesa Madre di Sant’Antonio Abate a Giuggianello con “Personent Hodie – Canti di Natale nel medioevo” dell’Ensemble Calixtinus si conclude l’inedita edizione winter del festival “Il Cammino Celeste”. Le melodie, eseguite da Giovannangelo de Gennaro (canto, viella, traverso, bombarda, organistrum) e Nicola Nesta (canto, liuto, medievale, citola, oud, organistrum), sono tratte da fonti diverse, compilate tra il XIII e il XIV secolo quali il Laudario di Cortona, il Llibre Vermell di Monserrat, le Cantigas de Santa Maria, Codice di Montpellier, il Codex Las Huelgas e fonti anonime che testimoniano le modalità attraverso le quali si manifestava la religiosità dell’uomo medioevale. L’Ensemble Calixtinus nasce a Molfetta nel 1992 per ricostruire le tradizioni del periodo medievale e tradizionale della Puglia, punto di passaggio dell’Italia meridionale tra cristiani musulmani ed ebrei. In questo senso conduce un’approfondita ricerca dedicata al recupero dei manoscritti locali (graduali, antifonali, polifonie liturgiche a falso bordone) allo scopo di ridare vita a quella musica che fa parte del patrimonio culturale e storico della Puglia. In parallelo l’Ensemble ha affrontato diversi repertori vocali e strumentali del medioevo (musica sefardita, monodia e polifonia liturgica colta e tradizionale) con particolare interesse nei confronti delle tradizioni musicali extraeuropee dal vicino oriente all’Asia centrale. Nel campo della ricerca musicologica, l’Ensemble si avvale di una équipe che studia i manoscritti dell’epoca, esaminandone attentamente l’aspetto semiologico, paleografico, storico e rituale. L’Ensemble ha una intensa attività concertistica e partecipa a molti festival in Italia e all’estero riscuotendo consensi di critica e pubblico.

Il Festival musicale e culturale “Il Cammino Celeste” nasce nel 2016 da un’idea della flautista Giorgia Santoro, che cura la direzione artistica, e di Luigi Del Prete con l’intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. I pellegrini percorrevano il prolungamento della Via Traiana che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra”. Strada romana che si ricongiungeva alla “Sallentina”, altra antichissima strada greco-messapica prima e romana poi, che congiungeva Taranto a Otranto passando per Santa Maria de Finibus Terrae a Leuca. Questa edizione speciale del Festival è promossa dalle Amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce e Giuggianello, con la produzione di Zero Nove Nove e il patrocinio dell’Associazione europea delle vie Francigene, dell’Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale, dell’associazione Dimore storiche italiane e dell’Ecomuseo di Giuggianello.