Due appuntamenti per tutte le età all’Arena del Teatro Kismet di Bari

‘La riparazione’ in scena l’8 settembre, ‘Nel mare ci sono i coccodrilli’ il 9 settembre

BARI – Un doppio appuntamento per adulti e bambini all’Arena del Teatro Kismet per la rassegna ‘Speciale Puglia sotto le stelle’. Mercoledì 8 settembre va in scena alle ore 21 La riparazione, spettacolo di Cesar Brie prodotto nell’ambito di AIDA – Adriatic Identity through Development of Arts, progetto co-finanziato da European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) Interreg IPA – CBC Italy – Albania – Montenegro. Uno spettacolo che racconta “un luogo dove si va a riparare qualcosa. Qualcuno parte, qualcuno arriva. Chi deve andarsene e chi deve ritornare. Un luogo d’incontri, fugaci, brevi, intensi, dove si può finalmente dire la parola non detta. Dove si può spiegare ciò che per molto tempo è rimasta confuso; dove si può, forse, stringere per un istante la persona che non siamo riusciti a salutare. Un luogo di vivi e morti, di ricordi, di incontri”. Il biglietto unico ha un costo di 8 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket.com.

Giovedì 9 settembre lo spazio all’aperto da 200 posti ospita invece alle 21 uno spettacolo dedicato ai giovani spettatori con la rassegna ‘Arena Kismet per le famiglie’: Nel mare ci sono i coccodrilli, con Christian Di Domenico. Adattamento del best seller scritto da Fabio Geda, racconta la storia di Enaiatollah Akbari, nella sua fuga dall’Afgahanistan all’Italia alla ricerca di una nuova vita lontano dal regime dei talebani. Da solo. Enaiat comincia a viaggiare, tra Afghanistan, Iran, Grecia, Turchia e Italia, alla disperata ricerca di un posto dove poter smettere di lottare per salvarsi la pelle e cominciare finalmente a vivere come un bambino. Una storia che si intreccia con l’attualità internazionale, consigliata a un pubblico a partire dagli 11 anni. Biglietto unico 5 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket.com.

Per informazioni si può chiamare i numeri 080 579 76 67 – 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Botteghino del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire 22/F, Bari) attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì. La programmazione completa di ‘Speciale Puglia sotto le stelle’, la rassegna estiva di Teatri di Bari a cura di Teresa Ludovico, realizzata in collaborazione con Fondazione Sat al Teatro Kismet, è disponibile sul sito www.teatridibari.it.