Doppio intervento per i volontari antidegrado pugliesi

Domenica 17 Ottobre i gruppi de La Via della Felicità opereranno a Foggia e a Barletta

BARI – Questo week-end due città pugliesi verranno aiutate dai cittadini volontari de La Via della Felicità. Si tratta di Foggia e Barletta, dove il gruppo antidegrado organizza due interventi di pulizia e raccolta rifiuti.

A Barletta i volontari si ritroveranno al Braccio di Levante alle ore 9:20 mentre a Foggia l’incontro sarà in Viale Giotto alle ore 10:30.

La Via della Felicità Puglia ormai da mesi porta avanti questo genere di iniziative in quanto l’emergenza rifiuti non sta diminuendo. Lo scopo è quello di rendere più pulite e piacevoli le aree verdi delle nostre città e creare una maggiore consapevolezza di rispetto per l’ambiente in tutta la cittadinanza.

Il gruppo si ispira al capitolo 12 della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggerisce: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. […] Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.”

Ecco perché, entrambi i gruppi, vogliono invitare tutti i cittadini pugliesi a unirsi a questo genere di iniziative o a crearne di nuove nelle loro città, sempre con lo scopo di salvaguardare il nostro ecosistema.