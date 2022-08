“Dolmen Festival”, oggi il musical show “Radio Med” a Minervino di Lecce

In Piazza Sant’Antonio lo spettacolo dei nuovi linguaggi narrativi nell’ambito della Rassegna itinerante nei luoghi più suggestivi dell’area di Minervino di Lecce

MINERVINO DI LECCE – Il Dolmen Festival, realizzato dal Comune di Minervino di Lecce, con la direzione artistica di Fredy Franzutti e in collaborazione con Balletto del Sud, continua fino al 4 settembre con spettacoli ambientati in suggestivi luoghi dell’area di Minervino di Lecce, nota per le sue costruzioni megalitiche, sia dolmen che menhir. Prosa, poesia, danza e teatro si mescolano in un percorso d’arte e storia, per sollecitare la diffusione della cultura formale, concorrere alla promozione territoriale e valorizzare preziosi luoghi ricchi di significati.

Oggi, venerdì, 26 agosto, il quarto e penultimo appuntamento, in Piazza Sant’Antonio a Minervino, alle ore 21.30, ancora con una produzione del Balletto del Sud. È la volta di un’edizione speciale di “Radio Med”, giunto con successo alla 7a edizione. Le più belle pagine del repertorio della celebre compagnia di danza pugliese composta da professionisti provenienti da tutto il mondo, i capolavori della musica (Carmen, Cavalleria Rusticana, ecc), le canzoni popolari e i brani interpretati da grandi artisti contemporanei (da Battiato a Mina), ne fanno uno spettacolo brillante, avvincente e originale anche nella conduzione in stile radiofonico. Partecipano infatti allo spettacolo artisti della musica, della danza e del teatro.

In particolare a condurre questa volta il musical show sono la speaker e giornalista di danza Monica Lubinu e l’attore Andrea Sirianni, con la partecipazione della cantante Carla Petrachi e del chitarrista Lucio Margiotta.

“Radio Med 7” è uno spettacolo composito che attraversa alcuni dei capolavori del patrimonio musicale specifico del Mare Nostrum, è un viaggio nella danza mediterranea con musica dal vivo popolare e leggera.

Una produzione vivace e coinvolgente che mette in risalto la poliedricità della compagnia e del coreografo Franzutti con brani che spaziano dal repertorio classico ai diversi generi del linguaggio coreutico fino alla danza contemporanea e di ricerca.

In scena con i primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni, i solisti Brian Ramirez, Paola De Filippis, Alice Leoncini e Ovidiu Chitanu, e tutto il corpo di ballo della compagnia per un totale di 26 elementi provenienti da tutte le parti del mondo.

Info e prenotazioni: 3201907375 – 3276178864

Ciaotickets.com. Costo biglietto posto unico: 10 euro intero, 5 euro ridotto under 25.

Video trailer https://www.youtube.com/watch?v=4zSwmoD9Xpc

Domani, sabato 27 agosto, alle ore 21.30, “Radio Med 7” sarà di scena nel Chiostro dei Teatini di Lecce, ultimo appuntamento della Stagione di Danza – Estate 2022 del Balletto del Sud. Prevendita ciaotickets oppure Balletto del Sud e Castello Carlo V – Lecce. Costo dei biglietti: posto unico intero € 20, ridotto € 15 (ridotto under 25 e over 65).

Il Dolmen Festival si conclude il 4 settembre con le nuove produzioni realizzate con linguaggi innovativi e della nuova danza, dedicate a Camille Saint-Saëns: Sansone e Dalila / Effetto Lazarus e Il carnevale degli animali.

“Dolmen Festival è il nostro invito a scoprire e vivere Minervino – dice il sindaco Ettore Caroppo. Un invito per coloro che, residenti o turisti, amano l’arte, la cultura, la storia e la bellezza. Un invito nelle nostre aree rurali ricche di storie millenarie, nostre piazze merlettate (per gli ornamenti da ammirare sulle mura delle chiese e dei rosei palazzi gentilizi) che diventano palcoscenici d’eccezione per le rinomate produzioni del Balletto del Sud. Così Minervino cresce. Noi investiamo in cultura. Vi aspettiamo per il Dolmen Festival”.

Il Festival si realizza principalmente grazie al Comune di Minervino di Lecce con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura e della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio e gode del patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese, del Museo Castromediano di Lecce e del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Info 0832453556 – info@ballettodelsud.it. Sito web www.ballettodelsud.it