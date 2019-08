Dino Paradiso al Lido Paradiso

Appuntamento per martedì 27 agosto

CASTELLANETA MARINA (TA) – Martedì 27 agosto al Lido Paradiso di Castellaneta Marina (Ta), si terrà lo spettacolo “Ma io sono lucano” del cabarettista Dino Paradiso, noto per le sue partecipazioni ai principali format televisivi di cabaret come “Zelig”, “Colorado” e “Made in Sud”.

Nato a Matera nel 1979, ha intrapreso gli studi universitari a Bari e dopo il conseguimento della laurea presso la facoltà di Scienze politiche, si è dedicato completamente al cabaret. Artisticamente si è formato “sul campo”, ovvero per strada. Le sue gags, infatti, sono frutto dello studio dei personaggi che si incontrano quotidianamente sotto casa, al mercato, al bar. Questa sua attitudine ha origine fin dai suoi primi anni di età, grazie al contesto familiare.

“Mi sono avvicinato al cabaret – ha affermato il comico – vedendo i miei zii e mia madre. Durante i giorni di festa e nei momenti conviviali, legati alla tradizione, come il Natale, la Pasqua, le comunioni e ogni altra ricorrenza, ci riunivamo e ciascuno di noi a turno si divertiva a raccontare e interpretare una storia spesso di fantasia. Ero affascinato dalla possibilità che una persona potesse, da sola, catturare l’attenzione e ispirare addirittura sentimenti positivi e di gioia negli altri. All’improvviso mi resi conto di avere una certa attitudine allo spettacolo”.

Dopo essersi già esibito in numrose piazze e teatri italiani, nel 2006 ha scelto di perfezionare la sua tecnica, frequentando il “Comic Lab” tenutosi a Potenza, diretto da Serena Dandini. A seguito di questa esperienza il suo cabaret è diventato fonte di riflessione più raffinata e ha permesso al comico di esprimersi sui temi attuali con profondi spunti e che fanno riflettere. Il 2013 è stato un anno fortunato per Dino Paradiso nel quale ha vinto ben tre importanti titoli, il Premio Charlot, il concorso “BravoGrazie” e il Festival del Cabaret di Martina Franca. A seguito di questi successi è diventato un volto noto dei principali programmi cabarettistici televisivi nazionali.

“Ho avuto come professori personaggi autorevoli, con i quali ho approcciato la materia in un modo professionale, in un percorso di nove mesi, nei quali per otto ore al giorno studiavamo e mettevamo in pratica quello che si apprendeva”.

Durante la sua esibizione, al Lido Paradiso, Dino Paradiso proporrà alcuni dei suoi divertentissimi sketch e delle sue simpaticissime gags, molte delle quali legate al suo territorio d’origine, la Basilicata.