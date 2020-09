Dimiccoli: “Sono orgoglioso dei voti che ho preso, puliti e sinceri, ora testa al Comune”

L’ingegnere barlettano: “Questo è l’inizio di un percorso che ci condurrà alle prossime elezioni comunali”

BARI – “Sono molto felice per Michele Emiliano, una persona che stimo e in cui credo. Sono orgoglioso del contributo che gli ho dato: seicento voti, puliti e sinceri, ottenuti senza apparati alle spalle, senza l’apporto di istituzioni o padrini politici“.

Così Franco Dimiccoli, candidato nella lista “Emiliano Sindaco di Puglia” commenta il risultato delle elezioni regionale.

“Un risultato di cui vado fiero, ottenuto non in anni di lavoro sul territorio, ma in appena un mese e mezzo. Più di questo credo non potessi fare e credo sia comunque un dato positivo se guardo i numeri non certo esaltanti di personaggi che sono in politica da una vita e che potevano contare sul sostegno di uomini presenti nelle istituzioni“.

“Da oggi“, aggiunge Dimiccoli, “parte un nuovo percorso. Nelle prossime settimane riunirò gli amici che mi hanno accompagnato in questa avventura e insieme daremo vita a un nuovo soggetto politico cittadino. Ci metteremo subito al lavoro, saremo forza di opposizione all’amministrazione Cannito, pur stando fuori dal Consiglio comunale. Saremo al fianco dei cittadini e inizieremo a lavorare su un’alternativa da proporre alle prossime elezioni comunali. Che, per inciso, potrebbero non essere poi tanto lontane“.

“Ringrazio i 600 cittadini di Barletta e della Bat che hanno creduto in me e prometto loro che resterò in campo e che potranno contare su di me. Con Michele Emiliano ho un ottimo rapporto, se potrò essere d’aiuto per risolvere problemi o per ottenere qualcosa per il nostro territorio lo farò molto volentieri, anche senza sedere in Consiglio regionale“.