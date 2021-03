Cus Bari Canottaggio, ottimo risultato al Meeting di Sabaudia

BARI – Sabato 27 e domenica 28 marzo sul Lago di Paola a Sabaudia (LT) si è disputato il Meeting Nazionale di Società ed Universitari Meeting Nazionale Master del Centro Sud, che ha visto il Cus totalizzare 18 medaglie, 6 oro, 6 argento e 6 bronzo.

“A questa manifestazione, ben organizzata – ha commentato il tecnico cussini Alberto Boccuni – abbiamo partecipato con un terzo della squadra, per via delle limitazioni, sebbene si potessero convogliare tutte le categorie. In questa trasferta ci siamo concentrati su quelle giovanili. Tranne 3 atleti alla loro prima esperienza, che tuttavia si sono distinti positivamente, tutti hanno ottenuto medaglie”.

Gli ori sono stati presi nel doppio B1 femminile con Alessia D’Alessandro misto con la Pro Monopoli; Quattro di coppia Allievi C F con Miriam Loconsole e Roberta D’Alessandro misto con Canottieri Roma e Canottieri Peloro; Otto Open F con la nostra Giuliana Di Marzo a capovoga, misto Pro Monopoli e Canottieri Firenze; Quattro senza cadetti in rappresentanza della Puglia, tutto formato da giovani canottieri del Cus, Filippo Prezioso, Nicola Rotondo, Davide Annacontini, Liantonio Aj; Due senza Master M ottenuto dai fratelli Schembri Adriano e Salvatore.

Gli argenti sono stati conquistati nel doppio Allievi C F con la nostra Miriam Loconsole, misto Marina Militare; Singolo 7,20 Allievi B1 M da Andrea Annacontini; Singolo 7,20 Allievi B2 M da Matteo Chimenti; Quattro di coppia Over 17 da Giuliana Di Marzo, con Pro Monopoli e Canottieri Firenze; Quattro senza cadetti M con Filippo Prezioso, Nicola Rotondo, Davide Annacontini, Liantonio Aj; Doppio Allievi B1 Mcon Brian Liantonio misto Canottieri Firenze.

I 6 bronzi sono stati ottenuti nel doppio Cadetti M vinto da Bruno De Santis, misto con Marina Militare; Quattro di coppia Cadetti M con Filippo Prezioso, Nicola Rotondo, Davide Annacontini, Liantonio Aj; Allievi B1 M da Andrea Annacontini; Singolo 7,20 Allievi B1 F da Alessia D’Alessandro; Quattro di coppia Cadetti F, in rappresentanza della Puglia in formazione mista con Basilicata, Miriam Loconsole; Doppio esordienti F con Francesca Ceglie e Antonella Campobasso.

“Nonostante le difficoltà di una società che si allena sul mare, quindi con limitazioni sulle uscite, siamo andati benissimo. Quelle che in allenamento sembrano delle difficoltà, le onde marine, le correnti, il passaggio di imbarcazioni, ci hanno aiutato. In condizioni ottimali del lago, come in questi due giorni, i nostri trovano situazioni più favorevoli rispetto agli allenamenti e riescono a dare il massimo”.