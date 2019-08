Coviello firma il 2° Formula Challenge “Mare e Motori”

Il lucano, su viktor P12, batte mascia alla pista fanelli

TORRICELLA (TA) – Il 39enne di Potenza Carmelo Coviello ha trovato la “formula” vincente della sua Viktor P12 motorizzata Suzuki 1600, ed ha vinto, ieri, al miniautodromo “Pista Fanelli” di Torricella (TA), il 2° Formula Challenge “Mare e Motori”, gara valevole per il 2° Campionato Grande Salento – Trofeo DGR Group – organizzato dalla scuderia Salento Motor Sport con il patrocinio di Automobile Club Lecce- e per il 16° Campionato Interregionale Campania, Puglia e Basilicata, promosso da Basilicata Motorsport, ma anche evento propedeutico alla prova di Campionato Italiano di Formula Challenge in programma sul circuito jonico in ottobre.

Vi invio il comunicato stampa che riporta i risultati della competizione e l’immagine ad uso free press che ritrae in gara i protagonisti Coviello e Mascia, con preghiera di diffusione a mezzo stampa.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni o materiale e vi auguro buon lavoro, ringraziandovi per quanto disporrete.