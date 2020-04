Covid19: una 500 per il giorno del sì a medici e infermieri di Bari da Rent Classic

I dettagli

BARI – In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, Rent Classica ha pensato di offrire il proprio contributo, nella maniera che le è più congeniale e che caratterizza la sua attività sul territorio pugliese. Non potendo fornire mascherine o altri dispositivi di sicurezza, non potendo adoperarsi in corsia, Rent Classica vuole ringraziare infatti tutti i medici e gli infermieri che ogni giorno sono in prima linea nell’emergenza covid-19 e rischiano la loro vita per noi.

E così è nata la nostra idea: a tutti i medici e gli infermieri della città di Bari che si sposeranno entro il 2020, Rent Classica, in partnership con 500intour.it, regalerà il noleggio, a titolo del tutto gratuito, di una 500 vintage per il giorno del “sì”.

Per ricevere tutte le informazioni potete scrivere una mail a info@rentclassica.it

La melodia di motori unici, il lusso di non avere fretta, la possibilità di tornare indietro nel tempo e sognare ad occhi aperti, sono solo alcune delle sensazioni che si provano alla guida delle auto d’epoca.

Rent Classica è un’azienda di noleggio auto d’epoca con sede in Puglia che offre ai clienti un’ampia gamma di prodotti: dal semplice noleggio dell’auto all’organizzazione di eventi, tour guidati, matrimoni, soluzioni auto + albergo, e molto altro.