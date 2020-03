Covid-19, Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia): “Garantire il tampone a tutti gli operatori delle forze dell’ordine”

Ecco le sue dichiarazioni

LECCE – “Oltre al personale sanitario bisogna fare in modo da sottoporre al tampone per la ricerca del Covid-19 tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, sintomatici e asintomatici, impegnati quotidianamente in prima persona nel lavoro di controllo e contenimento dei contagi.

Di fronte alla facilità di diffusione del virus, è nostro dovere tutelare non solo il personale sanitario, ma anche tutti coloro che, per strada e nelle nostre città, sono chiamati ad operare in prima linea e in un contesto altamente rischioso. Persone che stanno svolgendo questo servizio con encomiabile spirito di sacrificio e che devono rimanere efficienti per continuare a garantire la salute, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.

Si faccia il possibile affinché anche le forze dell’ordine siano sottoposte a tampone e siano garantite loro tutte le misure di sicurezza necessarie“.

Lo dichiara il Consigliere regionale Ernesto Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia) facendosi portavoce delle richieste dei sindacati delle forze dell’ordine.