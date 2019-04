Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie

Chiudono il 18 aprile le iscrizioni per Fisioterapia, Infermieristica, Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Prove scritte a Bari, Lecce, Palermo, Reggio Calabria Cagliari e Roma

BARI – Con l’approssimarsi della fine dell’ultimo anno delle superiori, la decisione per ragazzi e ragazze sul “che fare da grandi” diventa una priorità. Scegliere il corso universitario è scegliere la strada verso il proprio futuro. Quali saranno le materie che accompagneranno gli studenti nei prossimi anni? Verso quale carriera ci stiamo incamminando?

Con il via alla stagione delle prove di ammissione ai corsi di Laurea i giovani che intendono studiare nei Corsi di Laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma avranno cinque ottime occasioni per provare a iscriversi: per le regioni meridionali le prove di ammissione anticipate si svolgeranno in sessioni decentrate a Bari, Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari, oltre a Roma.

Sono 75 infatti i posti a disposizione per il Corso di Laurea Infermieristica, 50 per Fisioterapia e 30 per quello in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. A partire infatti dal prossimo 3 maggio avranno luogo le prove di ammissione nelle principali città di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tutti i dettagli. Chiusura iscrizioni online 18 aprile. Prova scritta a partire dal 3 maggio 2019 (sessione anticipata) e prova orale a partire dal 10 maggio 2019. La prova di ammissione scritta per i corsi di Laurea nelle Professioni sanitarie prevede un test a risposta multipla di 100 domande su logica, biologia, chimica, matematica e fisica e cultura generale mentre la prova orale consisterà in un colloquio di cultura generale, attitudinale e motivazionale.

In particolare per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie la prova anticipata a Roma è fissata al 3 maggio 2019, ore 14.30 (Università Campus Bio-Medico di Roma, Via Álvaro del Portillo n. 21) e ulteriori sessioni decentrate sono previste nelle città di Bari, Lecce, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari. Sedi e orari delle prove di ammissione anticipate nelle città diverse da Roma saranno comunicati, come previsto dai bandi di ammissione, a partire dal prossimo 19 aprile.

Per iscrizioni e per maggiori informazioni, corso per corso, consultate le pagine web dedicate sul sito https://www.unicampus.it/ammissioni/lauree/esami-di-ammissione. Università Campus Bio-Medico di Roma non organizza né promuove corsi di preparazione alle prove di ammissione. Le uniche informazioni valide sono quelle indicate nel bando.