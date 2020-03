Coronavirus, Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia): “Occorrono misure per il sostegno delle famiglie più deboli. Nessuno sia lasciato solo”

Ecco le sue dichiarazioni

LECCE – “La Regione Puglia sia in prima linea nella battaglia al Coronavirus non solo a parole, ma anche con i fatti. Faccio appello pertanto al Presidente Emiliano, che so essere persona attenta a queste tematiche, affinché l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo non lasci pericolosamente indietro le categorie più vulnerabili della popolazione pugliese.

Si allarghi la platea dei potenziali fruitori del RED (Reddito di Dignità) o si trovi altro strumento per dare risposte ai bisogni delle fasce più deboli e sostenere le famiglie più duramente colpite che oggi si trovano costrette ad affrontare questa emergenza con grande affanno e incertezza sul futuro.

Anche su di loro devono essere concentrati i nostri sforzi“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso, Consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia.