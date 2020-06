Conclusa l’edizione di Confabulare OnAir 2020

Tutti i vincitori

RUVO DI PUGLIA (BA) – Rigorosamente tre le Feste Finali di Confabulare – Libri fuori dagli scaffali, il progetto annuale attivo a Ruvo di Puglia (BA) dal 2012, dedicato ai giovani lettori dai 9 ai 17 anni, conclusosi con la premiazione delle classi partecipanti alle Gare di Lettura.

Tre incontri con gli autori dei libri tema delle gare che si sono svolti on line e che abilmente condotti da Marianna Ezia Di Muro e Giacomo Dimase, hanno confermato il grande e trascinante entusiasmo nella promozione del valore della lettura per le fasce più giovani.

Data la situazione sanitaria epidemiologica, quest’anno il progetto si è trasformato in Confabulare On Air per offrire, sui propri canali social, un ricco palinsesto giornaliero di consigli di lettura e scrittura, proposte cinematografiche per ogni fascia d’età, letture animate e video incontri in diretta streaming con alcuni dei più amati autori della letteratura per ragazzi.

«Non abbiamo voluto fermarci e lasciare i ragazzi soli, specie in un periodo in cui si è reso ancor più necessario il bisogno di sentirsi uniti e fare squadra. Abbiamo voluto continuare ad essere al loro fianco, condividere con loro la nostra passione e lasciarci travolgere dalle loro passioni che ci hanno dato energia anche a distanza. Così, mentre tutti gli eventi in Italia si fermavano, noi abbiamo lavorato incessantemente per mesi per reinventarci, è stata un’impresa a volte pesante, ma siamo stati ripagati dalla grande partecipazione registrata sui nostri canali social. Un grande risultato reso possibile grazie ad un incredibile e infaticabile lavoro di squadra. Per noi, tutti gli studenti sono vincitori!». – commentano gli organizzatori.

Inserito anche nel programma de il Maggio dei libri, iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura – Mibact, Confabulare On Air ha coinvolto più di 100 scolaresche di 8 diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani), in rappresentanza di 16 diverse Istituzioni Scolastiche, per un totale di oltre 2500 studenti.

Oltre 1000 gli studenti coinvolti nelle Gare di Lettura.

Divisi in tre fasce di partecipazione – V elementare e I media, II e III media, Biennio di scuola superiore – dopo la lettura, gli studenti si sono cimentati su 5 tracce di gioco da elaborare sulle tematiche dei libri loro assegnati: Collage di foto, Componimenti narrativi e musicali, Creazioni artistiche, Realizzazione di video.

Le Giurie di esperti hanno attentamente valutato tutti gli elaborati e in occasione degli incontri in streaming con gli autori dei libri in gara, hanno così decretato le classi vincitrici che riceveranno un premio in libri del valore di 300euro e l’autografo degli scrittori:

Gara di Lettura

Disputate sui libri: “Bambini per gioco” di Luca Azzolini, per le classi di 5a elementare e 1a media, “La mia estate indaco” di Marco Magnone per le classi di 2a e 3a media, “Il ladro di giorni” – da cui è stato tratto anche un film con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio, di Guido Lombardi per il biennio di scuola superiore.

• Fascia di 5a elementare e 1a media

Giuria composta da Luca Azzolini, lo scrittore di Bambini per gioco, Daniele Nicastro, scrittore e Katia Scarimbolo, scrittrice e sceneggiatrice di teatro.

Quinta elementare: vince la classe 5D della Scuola Elementare “Bovio” di Ruvo di Puglia, con 488 punti.

Piazzamento d’onore alla classe 5F della Scuola Elementare “Bartolo di Terlizzi” di Ruvo di Puglia con 474 punti.

Prima media: vince la classe 1D della Scuola Media “Santarella” di Corato con 473 punti.

Piazzamento d’onore per la 1E della Scuola Media “Cotugno” di Ruvo di Puglia con 466 punti.

Video disponibile: https://youtu.be/rkeCWciGp5Q

• Fascia di 2a e 3a media

Giuria composta da Marco Magnone, lo scrittore de La mia estate Indaco, Paola Zannoner, scrittrice, formatrice e direttore artistico di Confabulare, Agata Diakoviez, libraia e critico letterario.

Seconda media: vince la classe 2C della la Scuola Media “Santarella” di Corato con 412 punti.

Piazzamento d’onore per la classe 2E della Scuola Media “Imbriani” di Corato con 405 punti.

Terza media: vince la classe 3A della Scuola Media “Santarella” di Corato con 425 punti.

Piazzamento d’onore alla 3A della Scuola Media “Imbriani” di Corato con 414 punti.

Video disponibile: https://youtu.be/Wg29drIuaQs

• Fascia di biennio di scuola superiore

Giuria composta da Guido Lombardi, lo scrittore de Il ladro di giorni, Davide Morosinotto, scrittore, Giancarlo Visitilli, scrittore, Valeria Simone, regista teatrale e Salvatore Marci, attore e regista teatrale.

Vince la classe 1B L Polo Liceale di Terlizzi con 492 punti.

Piazzamento d’onore alla 2A del Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani con 481 punti.

Video disponibile: https://youtu.be/AJxLPIyM9PI

Miglior Booktrailer

Nel mese di aprile sono stati anche decretati i vincitori delle Gare dei Booktrailer realizzati dagli studenti sui libri loro assegnati in lettura nel corso dell’anno per Adotta l’Autore a Scuola. Selezionati dal pubblico di YouTube i video sono stati poi valutati da una Giuria composta Manlio Castagna, Giuseppe del Curatolo, Christian Hill, Guido Lombardi e Nicola Nocella.

• Fascia di 5a elementare e 1a media

I ragazzi della 1E della SM “Savio” di Molfetta con il Booktrailer di “Io Vengo da” di Daniele Aristarco, con 142 punti

• Fascia di 2a e 3a media

I ragazzi della 3L della SM “Alighieri” di Casamassima con il Booktrailer di “I Grigi” di Guido Sgardoli, con 161 punti

• Fascia di biennio di scuola superiore

• I ragazzi della 2A del Liceo Classico “Da Vinci” di Molfetta con il Booktrailer di “Anime scalze” di Fabio Geda, con 165 punti

Ai vincitori è già stato consegnato un premio in libri del valore di euro 200,00.

Con la direzione artistica di Paola Zannoner, scrittrice e formatrice di fama internazionale, premio Strega ragazze e ragazzi 2018, il Coordinamento scientifico di Rosangela Bellifemine e Marisa Scarimbolo, e il Coordinamento organizzativo di Nicola Catalano, Confabulare ha contato sulla collaborazione di attori, autori, esperti di ludico-creatività, filmaker, critici ed esperti di cinema, librai e consulenti letterari.

Tutte le fasi di Confabulare, come Adotta l’Autore a scuola, la Gara di Booktrailer e Le Gare di Lettura, hanno coinvolto gli autori Daniele Aristarco, Luca Azzolini, Valentina Camerini, Fabio Geda, Christian Hill, Guido Lombardi, Marco Magnone, Guido Sgardoli.

Confabulare – libri fuori dagli scaffali, deve il suo impulso creativo all’Associazione Culturale Calliope e alla Libreria “l’Agorà-Bottega delle Nuvole” di Ruvo di Puglia. Info e dettagli su www.confabulare.it e sui canali social di Confabulare.