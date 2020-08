CompagniAurea, Fasano e Mola si aggiudicano le Dionisie Urbane 2020

BARI – La brezza marina che sabato 8 agosto 2020 ha caratterizzato la splendida cornice della Lega Navale di Bisceglie sembra aver alimentato ancor di più il sacro fuoco del teatro, visto il successo riscosso dalla finale regionale Puglia e Molise della seconda edizione del concorso di monologhi teatrali “Dionisie Urbane”. L’organizzazione è stata curata dalla CompagniAurea di Francesco Sinigaglia in collaborazione con FITA Puglia, S.O.M.S “Roma Intangibile”, Fondazione DCL, col patrocinio del Comune di Bisceglie, rappresentato dall’assessore al marketing dott.ssa Rosalia Sette.

L’evento, condotto magistralmente dalle attrici Ilaria di Benedetto e Camilla Sinigaglia, è stato seguito da un vasto pubblico che ha gremito la platea, sempre in rispetto delle norme di distanziamento e anticovid. Gli spettatori hanno apprezzato non solo i ricercati monologhi degli otto finalisti in gara (Simona Baccaro Perrini, Domenico Tanese, Tommaso Ancona, Emanuela Pietanza, Veronica Calella, Matteo di Tano, Valerio Furio e Mariliana Petruzzi) ma anche le esibizioni teatrali delle attrici della CompagniAurea (Francesca Lacavalla, Arianna Lamantea, Angela Orlando, Pina Polaro e Lucia Zaza).

La serata si è aperta con il video saluto della madrina d’eccezione del concorso, l’attrice tranese Giustina Buonomo, che ha ringraziato i presenti e dato il suo personale in bocca al lupo ai concorrenti. Per visionare il filmato a cura di Gaetano D’Ambrosino, autore del canale youtube MixTube, e Marisa Attolini, è possibile cliccare il link: https://youtu.be/sTU-CkeE-9A?fbclid=IwAR0YZL31JapY_JjpkChaOcZtJz7A-UcP790fZ3pQgiEwCBx8pVnW78XgCJs

La presidente di FITA Puglia, Anna Maria Carella, ha consegnato, all’inizio della cerimonia, il Premio Social all’attrice Veronica Calella della Compagnia On Fire di Fasano, il cui monologo ha ottenuto più like sulla pagina Facebook di FITA Puglia.

Tra una performance e l’altra degli otto finalisti, non sono mancati momenti di svago come quello offerto da un divertentissimo sketch comico di Pino Fusco, direttamente da Mudù 9 e componente della giuria dell’evento. L’attore di origni tranesi, infatti, è stato coinvolto nel progetto in qualità di tecnico nella commissione tecnica presieduta da Nicola Losapio. A impreziosire la giuria, oltre a ciò, la CompagniAurea ha scelto di avvalersi della collaborazione di alcune eccellenze dello spettacolo pugliese quali l’attore Felice Altomare, la cantante Lisa Sasso, la direttrice della rivista nazionale “Teatro Magazine” Luciana Stano e il regista Neri Verdirosi. I sei hanno avuto l’arduo compito di decretare quattro vincitori del Premio finale “Dionisie Urbane”, in rappresentanza delle regioni Puglia e Molise, consistente nell’accesso alla finale nazionale “Festival dei Monologhi” organizzato da FITA Lazio del prossimo autunno.

I vincitori: per la categoria maschile, Tommaso Ancona (Molise) e Matteo Di Tano (Puglia); mentre per quella femminile, Emanuela Pietanza (Molise) e Simona Baccaro Perrini (Puglia). Quest’ultima si è aggiudicata anche il Premio “Giuria Popolare”, presieduta da quattro dei giovanissimi attori della CompagniAurea (Gabriella Cosmai, Maria Giovanna Lusito, Gabriella Cosmai e Porzia Simone). Il Premio “Popolare”, invero, è stato decretato dal pubblico in sala. Il Premio della Critica, invece, è stato conferito dal giornalista Vito Troilo, giurato unico, a Mariliana Petruzzi per il monologo “Sylvia” tratto da Alessandro D’Avenia. Le compagnie teatrali di Fasano e di Mola di Bari hanno dimostrato il loro valore, facendo incetta di riconoscimenti.

La serata si è conclusa con le parole del direttore artistico della CompagniaAurea Francesco Sinigaglia, il quale, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione della cerimonia di premiazione, ha affermato come la resilienza sia stato lo spirito con cui ha realizzato tutto ciò e ha dato appuntamento agli spettatori della Lega Navale, provenienti da ogni parte di Puglia e Molise, al prossimo avvenimento teatrale della sua compagnia, dal titolo “Porto Teatro” previsto per venerdì 21 agosto presso il porto turistico di Bisceglie (darsena nord-ovest Bisceglie Approdi) alle ore 21:00, nell’ambito della rassegna MACBoat, con Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea, Sabrina Papagni e Camilla Sinigaglia.

L’assistenza tecnica alle luci e al suono è stata a cura di Mimmo Palmiotti di Sammi Service, mentre ha supportato l’audio il DJ Giambattista Dell’Olio. Hanno collaborato i giovani tirocinanti dell’agenzia formativa IRSEA. Hanno curato la comunicazione per la CompagniAurea: Gloria Ylenia Tanese e Maria Linda Tanese.