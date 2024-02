“Commercio prossimo”, il 26 febbraio a Bari la seconda edizione

Lunedì a Porta Futuro Bari l’evento promosso dal Comune sulla nuova scena commerciale della città

BARI – Lunedì 26 febbraio, a Porta Futuro Bari, presso l’ex Manifattura dei Tabacchi in via Ravanas 233, si terrà la seconda edizione di Commercio prossimo, l’evento promosso dal Comune di Bari nell’ambito di d_Bari 2022-2024, il programma per il sostegno all’economia di prossimità, e dal Distretto Metropolitano del Commercio.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Antonio Decaro, del vicesindaco e assessore alle Politiche del lavoro Eugenio Di Sciascio, dell’assessora alla Sviluppo economico Carla Palone e di Marisa Lupelli, responsabile della ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione.

La seconda edizione di Commercio prossimo nasce da una riflessione sull’espressione di uso comune cui spesso è attribuita un’accezione negativa, “Bari è una città di commercianti”, una sorta di pregiudizio rivolto allo spirito mercantile della comunità. In realtà, l’anima levantina dei baresi è una risorsa, una delle migliori espressioni dell’identità cittadina, una straordinaria leva di apertura verso l’altro, a favore dell’innovazione. Nonostante la situazione attuale non sia facile, nella scena dei negozi della città si manifestano segnali incoraggianti per il futuro, sui quali sviluppare il prossimo commercio. L’evento sarà occasione di restituzione dei risultati delle politiche realizzate dall’amministrazione comunale a sostegno del commercio cittadino, un’occasione per raccontare le storie di alcuni negozi che hanno generato valore all’interno della comunità o che hanno rinnovato, in modo esemplare, la propria offerta. In questo contesto sarà presentata la ricerca sul commercio locale “Molto più di un negozio. Le attività commerciali di Bari che fanno crescere la città”, realizzata dal Comune di Bari insieme alla società di consulenza e ricerca FROM.

“Commercio Prossimo – spiega Carla Palone – è il format con cui l’amministrazione comunale chiama a raccolta la comunità dei negozianti che si sta costruendo intorno alle misure del programma d_Bari, una nuova scena di imprenditori del commercio che crede nell’innovazione e investe nel rapporto con la comunità. Lunedì avremo modo di presentare anche i risultati della prima edizione del bando Impresa prossima e della seconda edizione del bando Un negozio non è solo un negozio, che testimoniano un nuovo protagonismo degli operatori commerciali nell’ambito di un network che tiene insieme commercianti, imprese, operatori, categorie e istituzioni”.

Commercio Prossimo

Programma

ore 14:00 – Accoglienza, esposizione e intrattenimenti

BarProject – Welcome coffee & dischi

Kosmetika Point – Fast Make Up Corner

Barbus – Barber Corner

Niki Palmieri – Hair Styling Corner

Piattini Davanguardia – Esposizione di ceramiche

Fioreria Padre Pio – Allestimento floreale

Misia Arte – Esposizione di design

Unsolomondo – Esposizione di prodotti del commercio equo e solidale

Centro Ottico DMG – Test della vista

Madre Natura – Esposizione

Escape Campus – Info-point e test di conoscenza della lingua

Saloncom – Analisi del capello

ore 14:30 – Saluti istituzionali

Antonio Decaro – Sindaco del Comune di Bari

Eugenio Di Sciascio – vicesindaco e assessore alle Politiche del lavoro

Carla Palone – Assessora alla Città Produttiva del Comune di Bari

Marisa Lupelli – Direttore Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione del Comune di Bari

ore 15:00 – Presentazione della ricerca sul commercio locale

“Molto più di un negozio. Le attività commerciali di Bari fanno crescere la città”, presentazione della ricerca sul commercio locale e sulle misure per il sostegno del Comune di Bari con Stefano Daelli e Laura Magnani – FROM

ore 16:00 – Supernegozi. Storie emblematiche del prossimo commercio

Negozi e comunità | Modera Rita Schena di Gazzetta del Mezzogiorno

Impact Shop – Jean Jacobazzi

Bidonville – Nicola Mincuzzi

ParafarmaciaPET – Nico Gattulli

Negozi e innovazione dell’offerta | Modera Roberto Maggi di Telebari

BarProject – Claudio Lepore

Piattini Davanguardia – Anna Gina Totaro

KosmetiKa Point – Veronica Peragine

ore 17:00 – I nuovi negozi finanziati

Presentazione dei risultati della prima edizione del bando “Impresa Prossima” e della seconda edizione del bando “Un negozio non è solo un negozio” con Mina Bonante – Responsabile Porta Futuro Bari

ore 17:30 – Conclusioni.