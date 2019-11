Coffe Jobs Martano, workshop e career day per far incontrare i giovani talenti con il mondo del lavoro

Appuntamento per il 21 e 22 novembre

MARTANO (LE) – L’associazione culturale e sociale di promozione del territorio “L’Orizzonte” e Atena Formazione & Sviluppo, presentano laprima edizione del “Coffe Jobs Martano – Giovani in Moviment_Azione”.

Un evento dedicato ad aziende a livello locale e provinciale, per generare nuove riflessioni e creare nuove connessioni tra imprese, enti, giovani e territorio.

Il 21 e 22 novembre, nella Sala Conferenze Karol Wojtyla di Martano (Piazza Caduti),si organizzano due giornate a ingresso gratuito e aperte a tutti per creare connessioni tra il mondo del lavoro e i giovani tramite un progetto di contaminazione tra persone, imprese e futuro esplorando le potenzialità dei nostri ragazzi e della nostra terra.

La prima giornata parte alle 17:00 e prevede un workshop in cui le aziende partecipanti affronteranno tematiche inerenti al mondo imprenditoriale: si parlerà di blockchain, sviluppo economico e sociale con relatori esperti di settore e le loro “case history” di successo. Quindici relatori si alterneranno sul palco con lo stile del TedEx per raccontare esperienze e creare connessioni.

Questi i relatori dei workshop: Alberto Paglialunga, Ceo di Deghi Spa; Vanessa Coppola, presidente The Qube Consulting; Antonella Gentile, responsabile Adecco Group; Gabriele Conte, Ceo di Cliocom; Fabrizio Benvenuto, Presidente di IAMCP; Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo; Daniele Manni, professore dell’Istituto Costa di Lecce; Michele Tribuzio, mental coach; Pierluigi Scordari, Sustainability officer di N&B Natural Is Better; Enrico Turi, consigliere nazionale di ANBBA; Giovanni Zappatore, Ceo di Adam’s Hand, Romina Troisio, Presidente di Atena Formazione E Sviluppo; Valerio Elia, professore Università del Salento; Antonio Leo, Dirigente Istituto Santa Chiara di Lecce; Antonio Chiriatti, Presidente Associazione L’Orizzonte e ideatore del Coffee Jobs Martano – Giovani in Moviment_Azione.

Dopo gli speach, vi saranno le fasi finali di due concorsi indetti per l’evento: concorso Start Up e concorso CV creativo. Il primo grazie alla preziosa collaborazione di The Qube Consulting, che vedrà in palio un premio di € 1000,00 con un anno di consulenza gratuita e un biglietto per lo Smau di Napoli, il più grande evento nazionale tra start up e investitori.

Il secondo concorso, grazie alla partnership con Adecco Group, prevede per il vincitore un percorso personale, un assessment individuale a cura di Adecco nella propria filiale, per migliorare e incrementare le proprie soft skill.

I finalisti di entrambi i concorsi esporranno il proprio progetto dinanzi la platea per aggiudicarsi il premio in palio.

La seconda giornata partirà alle 16.00 per concludersi alle 20.00 edè interamente dedicata alla formula del job meeting, con l’incontro tra imprese con posizioni professionali aperte o che desiderino incontrare figure brillanti che in un prossimo futuro possano diventare risorsa per l’azienda. In questa fase saranno protagoniste dieci eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, cinque aziende a caratura nazionale e 2 agenzie interinali in ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico.Un vero e proprio Career Day in cui inoccupati e disoccupati di tutte le età potranno sostenere colloqui e rilasciare curricula per le posizioni aperte offerte dalle aziende presenti. Basta scaricare la domanda di partecipazione suwww.giovaniinmovimentazione.it, candidare la propria presentazione alle aziende e munirsi di curricula.

Questo l’elenco delle imprese presenti in cerca di figure professionali per ampliare le proprie risorse lavorative: Work&Progress, DeghiSpa, Martinucci, N&B Natural Is Better, Perrotta Group, Mediolanum, Still Minds, Lavazza, Leroy Merlin, CDSHotels, Casaccia, Istituto Santa Chiara, Adecco Group, Ekuberg Pharma srl, Wine Bar Sagrestia, Soc. Cop. Catumerea, Sam Srl, Lu Farnaru Novu Cop. Soc.

“Coffe Jobs Martano – Giovani in Moviment_Azione” è un evento volto a promuovere e stimolare la riflessione, la condivisione su tematiche di sviluppo sociale e culturale in ambito imprenditoriale.Un progetto di prossimità che mira anche ad avvicinare il giovane al mondo del lavoro e alle dinamiche annesse al mondo dell’impresa, prossimità che mira quindi ad avvicinare attraverso uno scambio reciproco di conoscenza, le nostre eccellenze imprenditoriali e il candidato, diventando così risorsa l’uno per l’altro.

Nelle due giornate dedicate saranno presenti ospiti di rilievo, persone che hanno fatto della perseveranza e costanza la loro fonte di successo, come ad esempio ideatori di start up vincenti.La nostra provincia come tutto il Sud ha bisogno di un forte senso di responsabilità da parte delle istituzioni, enti e associazioni per incoraggiare e promuovere l’interazione tra igiovani e le nostre realtà territoriali, in un contesto moderno per abbattere la lontananza e la sfiducia in un territorio ricco di possibilità. Possibilità e opportunità che derivano da investimenti sul territorio e sui nostri ragazzi anche grazie a progetti di prossimità come il Coffee Jobs Martano.

Prossimità che mira quindi ad avvicinare, attraverso uno scambio reciproco di conoscenza, le nostre eccellenze imprenditoriali e il candidato che diventa, così, arricchimento l’uno per l’altro.